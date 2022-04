Dorfverein ärgert FC Bayern: So entführten Seifriedsberger Talente Punkte aus München

Die Seifriedsberger Jugend trotzt dem großen FC Bayern im Saisonfinale einen Punkt ab. Am Abschlussrang der Bayernliga-Tabelle ändert das aber nichts mehr.

05.04.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Die „Großen“ überraschen in der Bezirksoberliga – der Nachwuchs landet zum Saisonabschluss noch einmal einen echten Coup in der Bayernliga. Die Tischtennis-Jugend der DJK Seifriedsberg ärgerte den großen FC Bayern München und erkämpfte sich zum Saisonabschluss ein achtbares 7:7 in der Landeshauptstadt.

Jugendtrainer Frey: "Mit den Bayern auf Augenhöhe"

Es war eine faustdicke Überraschung, als die Oberallgäuer Nachwuchs-Asse um Julian Ruland, Tobias Gall, Nina Mauch und Max Richter den Bayern einen Punkt abluchsen konnten. „Unsere Jugendlichen haben sich sehr teuer verkauft und waren mit den großen Bayern auf Augenhöhe“, sagte Jugendtrainer Peter Frey stolz. Mit Blick auf deren Möglichkeiten hinsichtlich professionellen Trainings unter hauptberuflichen Trainern ist dieser Achtungserfolg der Seifriedsberger gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Beim Duell „David gegen Goliath“ war es der erst 15-jährige Julian Ruland, der nach seinem Erfolg im Doppel an der Seite von Tobias Gall auch alle seine drei Einzel gewann und damit einen riesigen Anteil am so wertvollen „Prestigepunkt“ der Seifriedsberger in ihrem letzten Saisonspiel hatte. Die weiteren Punkte besorgten Tobias Gall (2) und Max Richter (1). Die Jugend beendet die Bayernliga-Saison voraussichtlich auf dem siebten Platz (ein Spiel der Konkurrenz ist noch ausstehend) und hat damit souverän das Ziel „Klassenerhalt“ erreicht.