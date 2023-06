Vize-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: „Nach Putin wird es nicht besser werden“

Dr. Benedikt Franke sprich in Sonthofen über die neue Nationale Sicherheitsstrategie und die Herausforderungen unserer Gesellschaft in naher Zukunft.

19.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Angesichts der Krisenwelle macht sich in der Gesellschaft ein Gefühl der „kollektiven Hilflosigkeit“ breit. Die Menschen können ihre vielen Sorgen nicht mehr richtig einordnen. So schätzte die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) die Stimmung schon Anfang 2022 ein, bevor die Russen die Ukraine angriffen und damit die Energiekrise befeuerten. Dr. Benedikt Franke, stellvertretender Vorsitzender und CEO der MSC, sprach nun in seinem Vortrag in der Sonthofer Jägerkaserne darüber, wie die politischen Entscheidungsträger die Situation verbessern können und warum er sowohl pessimistisch als auch optimistisch in die Zukunft schaut.

Dr. Benedikt Franke sieht Schutz der internationalen Ordnung als Kern der Nationalen Sicherheitsordnung

Kern seines Vortrags zum Leitthema „Freiheit und Sicherheit“ war, dass man sich gegen Staaten, wie zum Beispiel Russland, die die internationale Ordnung aufweichen wollen, wehren müsse. Außerdem sollten im Zuge der von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten „Zeitenwende“ die Abhängigkeiten von internationalen Partnern reduziert werden.

Den Schutz der internationalen Ordnung sieht Franke auch als Kern der am Mittwoch von der Bundesregierung veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie, sagt Franke. Diese befürwortet der 42-Jährige. Die Entscheidung, dass auf einen Nationalen Sicherheitsrat zur Kontrolle der Strategie verzichtet wurde, hält Franke allerdings für ein „Trauerspiel“.

Gleichheit soll mehr ins Zentrum gerückt werden

Er warnt davor, dass sich die Welt immer mehr in zwei „Camps“ teilt. Viele Staaten haben nämlich das Gefühl, dass die westliche Welt Regeln gemacht hat, die sie selbst bevorzugt. Diese Staaten haben das Gefühl, dass etwa bei der Beurteilung von Kriegen „doppelte Standards“ gelten. Sie sehen, wie der Westen mit dem Krieg in der Ukraine umgeht, sich bei Kriegen im Jemen oder Äthiopien aber nicht so intensiv einsetzt. Darum sei es wichtig, mit diesen Staaten ins Gespräch zu kommen und die Gleichheit mehr ins Zentrum zu rücken.

„Die nächsten Jahre werden hässlich“, sagte Franke. Er befürchte, dass durch den Rechtsruck, der sich aktuell zum Beispiel in Frankreich oder Spanien abzeichne, wichtige Partner wegfallen könnten, die die deutsche Strategie unterstützen. Auch der Blick Richtung Russland stimme ihn pessimistisch. „Nach Putin wird es nicht besser werden.“ Er sehe ausschließlich gleichwertige oder schlechtere Nachfolger für das Amt des russischen Präsidenten.

Positiver Effekt der Krisen: Äußerst hohes Problembewusstsein

Franke misst den aktuellen Krisen und politischen Entwicklungen aber auch einen positiven Effekt bei: „Der Zwang, das Richtige zu tun, ist so hoch wie nie.“ Deswegen schaue er auch langfristig optimistisch in die Zukunft. Das aktuell äußerst hohe Problembewusstsein könne Entscheidungen positiv beeinflussen.

Positiv beurteilt Franke beispielsweise, dass viele politische Entscheidungen getroffen werden, die Abhängigkeiten der Bundesrepublik von internationalen Partnern reduziert. Dass jetzt Gas aus Staaten wie Katar bezogen wird, hält er für einen Wechsel vom größeren „aufs kleinere Übel“. Er findet das Abschalten der Atomkraftwerke richtig, weil sich dadurch der Druck auf die deutsche Industrie erhöhe, Lösungen in Form von erneuerbarer Energie zu finden erhöhe. Auf diese Form der Versorgung solle man den Schwerpunkt setzen. Dieses Argument überzeugte auch Oberst Tim Richardt, der Franke nach Sonthofen eingeladen hatte.