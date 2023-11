Allgäuer Dr. Christian Adler ist gestorben

In Kempten aufgewachsen, bereiste er viele Male die Arktis. Warum sein Buch "Achtung Touristen" 1980 Aufsehen erregte. Wen er auf den Philippinen beraten hat.

03.11.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Als Verhaltensforscher hat Dr. Christian Adler in Grönland und auf den Philippinen mit Naturvölkern gelebt. Aufgewachsen ist der Wissenschaftler in Kempten. Die vergangenen 20 Jahre lebte er mit seiner Frau Martina in Immenstadt/Stein. Vor wenigen Tagen ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Auf dem katholischen Friedhof in Kempten fand er seine letzte Ruhe.

Promovierter Biologe und Diplomphysiker

Adler reiste bereits seit 1972 in die Arktis, lebte mit den Einheimischen im Thule-Distrikt und promovierte mit einer Arbeit über ihre Verhaltensweisen. „Ich hab‘ damals eine authentische Eskimo-Gesellschaft erlebt, wohl als letzter Forscher“, sagte er noch in einem Interview vor wenigen Wochen mit unserer Zeitung. Der promovierte Biologe und Diplomphysiker arbeitete unter anderem am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie und unternahm zahlreiche Forschungsreisen in entlegene Weltgegenden.

Buch über die negativen Auswirkungen des Tourismus

Der Wissenschaftler schrieb 1980 ein viel beachtetes Buch über die Negativauswirkungen des Tourismus (Titel: "Achtung Touristen"). Seminarreisen Im Auftrag des Goethe-Instituts führten ihn in südostasiatische Länder. Er war mehrere Jahre für den philippinischen Tourismusminister als Berater tätig und setzte sich in dieser Zeit insbesondere für die Armutsbekämpfung und eine nachhaltige Tourismusentwicklung ein.

In der Jury des To do Awards

Christian Adler war von 1996 an Jurymitglied für die Auslobung des To Do Awards. Das ist ein internationaler Wettbewerb für sozialverantwortlichen Tourismus. Die ausgezeichneten Projekte müssen zudem mit den Prinzipien der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit vereinbar sein. Als To-do-Award-Gutachter reiste er auf alle Kontinente.

Der Wissenschaftler war nach einem Schlaganfall viele Monate lang körperlich gehandicapt. Er wollte dennoch in diesen Tagen wieder in die Region aufbrechen, die ihm am meisten am Herzen lag, nach Ostgrönland. Ende Oktober aber starb Christian Adler.

Lesen Sie auch: Gaza-Krieg: Oberallgäuer Ägypten-Urlauber reagieren unterschiedlich.