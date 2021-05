Drang nach mehr Wohnraum in Immenstadt: Verdichtung ja, aber nicht um jeden Preis

Vermehrt wollen Hausbesitzer erweitern. Doch das geht nicht immer. Zwei Beispiele aus Immenstadt zeigen, wo die Ausweitung ihre Grenzen findet.

Damit haben kommunale Bauverwaltungen immer mehr zu tun: Hausbesitzer wollen ihr Gebäude erweitern. Ob Anbau, Dachausbau oder ein ganzes Stockwerk drauf – der Drang nach mehr Wohnraum wächst. Und es gibt auch mehr Freiräume dafür. Das Zauberwort heißt „Nachverdichtung“. Städte und Gemeinden stehen einer Ausweitung der Wohnhäuser mittlerweile offen gegenüber. Allerdings nicht über alle Grenzen. Zwei Beispiele dafür aus Immenstadt.

Im Bauausschuss des Stadtrats wurden zwei Anträge von Hausbesitzern aus verschiedenen Ortsteilen an die Leinwand projiziert. Zum einen ging es um den Anbau an ein bestehendes Wohnhaus samt Ausbau des Dachgeschosses mit Dachgauben. „Da haben sich die Baurichtlinien in den vergangenen Jahrzehnten enorm geändert“, blickte Sebastian Wolf vom städtischen Bauamt zurück: „Früher galten Dachgauben als Verbrechen“, sagte Wolf, „heute gibt es keine Einwände mehr dagegen, solange sie nicht zu groß ausfallen.“ Dem stimmen Bürgermeister Nico Sentner und die Stadträte zu.

Immenstadt: Ausbau vor allem an Dächern

„Im Zuge der Nachverdichtung bauen jetzt viele Hausbesitzer ihre Dächer aus“, hieß es in der Runde. Schließlich sei dies angesichts der enorm gestiegenen Baulandpreise nicht weiter verwunderlich. Da fällt es den Kindern manchmal leichter, bei den Eltern wieder mit einzuziehen. Und wenn der Platz nicht ausreicht, wird eben erweitert. Das dürfte auch der Grund für den zweiten Antrag sein. Da ging es um die Aufstockung eines Wohnhauses samt dem Einbau eines Außenaufzugs mit Treppe. „Das ist kein Dachausbau mehr, sondern ein ganzes drittes Stockwerk“,kritisierten die Stadträte den geplanten Ausbau, der ihnen doch zu umfangreich war.

Dabei hätten alle Häuser in der Umgebung nur zwei Geschosse. Zwar hatten sie Verständnis dafür, dass durch die Erweiterung „ein Mehrgenerationenhaus mit altersgerechtem Wohnen ermöglicht werden soll“. Aber nicht in der Dimension. „Damit öffnen wir in dem Wohngebiet Tür und Tor für alle“, meinte Ralf Kellner (FDP).

Dachgauben, ja - ein volles Geschoss, nein

Die Stadträte hatten sich zuvor bei einem Ortstermin die Verhältnisse angeschaut und waren der Ansicht, dass sich das Bild des Dorfs verändern würde, wenn die Häuser von zwei auf drei aufstockten. „Wir müssten dafür den ganzen Bebauungsplan ändern“, sagte der Bürgermeister. Am Ende lehnten die Stadträte den Bauantrag in der Form ab. Die Verwaltung solle mit dem Hausbesitzer reden: Ausbau mit Dachgauben ja, aber kein volles Geschoss zusätzlich.

