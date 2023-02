Drei Allgäuer beim DSV-Schülercup erfolgreich

Langläufer des Allgäuer Skiverbands bestreiten im Harz den zweiten DSV-Schülercup. Trotz schlechten Wetters holen sich drei Athleten Bronze.

22.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Langläuferinnen und Langläufer des Allgäuer Skiverbands (ASV) haben beim zweiten DSV-Schülercup erfolgreich mit den Elementen gekämpft und sich dreimal den dritten Platz gesichert.

In Buntenbock im Harz (Niedersachsen) fand die zweite Veranstaltung des DSV-Schülercups statt. 258 Starter aus ganz Deutschland waren insgesamt gemeldet, darunter auch 21 der besten Athletinnen und Athleten der Altersgruppe U13 bis U15 aus dem Allgäu, die im Rahmen der ASV-Nachwuchsförderung von Nicole Fessel, einer der erfolgreichsten Langläuferinnen Deutschlands, trainiert werden.

Mit Bangen verfolgten sie im Vorfeld die Wetterprognose, die für den Harz Temperaturen weit über null Grad, Regen und Sturm vorhergesagt hatte. Diese Wetterbedingungen setzten der Loipe dann in kürzester Zeit extrem zu. Der Skiclub Buntenbock tat alles, um dennoch eine passable Wettkampfstrecke zur Verfügung zu stellen. Mit vielen Helfern wurde der Schnee auf die Strecke geschaufelt und Rinnen zum Entwässern gezogen.

DSV-Schülercup im Harz: ASV-Athleten holen Bronze

Am Ende jedoch siegten die Elemente der Natur: So konnte nur der DSV Nordic Prolog (Rennen mit Technikzonen wie Doppelstock und Beinarbeit) in klassischer Technik über 2 Kilometer (U13) beziehungsweise 2,5 Kilometer (U14/15) stattfinden, der den Beteiligten wegen des schlechten Loipenzustandes und der widrigen Bedingungen mit Dauerregen und teilweise heftigen Sturmböen alles abverlangte.

Die Veranstalter versuchten auch, das für Sonntag geplante Doppelstartrennen in der freien Technik auf den Samstagabend vorzuziehen. Der Dauerregen verwandelte die Loipe jedoch innerhalb weniger Stunden in eine regelrechte Wasserskistrecke, weshalb dieses Rennen schlussendlich abgesagt werden musste. Das Wachsteam um Elias Wechs, Manfred Häusler und Ferdl Bär präparierten die Ski der ASV-Athleten auch dieses Mal auf höchstem Niveau und ermöglichten so gute Platzierungen und Edelmetall für die Podiumsplätze.

Beim DSV Nordic Prolog gab es drei Podiumsplätze für den ASV. In der Altersklasse U13, die zum ersten Mal zum deutschlandweiten „Rennluft-Schnuppern“ dabei war, erkämpften sich Lina Baldauf und Leopold Fischer (beide SC Oberstdorf) jeweils den dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Ebenfalls die Bronzemedaille sicherte sich Emil Gentner (SC Oberstdorf) in der Klasse U15 sichern.

Platzierungen der weiteren ASV-Athletinnen und Athleten

U13w Carla Müller (Platz 5), Isa Schwarz (Platz 37).

U13m Luis Brack (Platz 12), Leif Buschmeier (Platz 21), Sam Molter (Platz 34)

U14w Magdalena Porzig (Platz 23), Silja Schmid (Platz 43), Maxima Kolb (Platz 44)

U14m Korbinian Seiler (Platz 13), Silas Laur (Platz 28), Kilian Beer (Platz 30), Timo Mangold (Platz 41)

U15w Pia Roscher (Platz 4), Lena Fakler (Platz 18), Johanna Schneider (Platz 33)

U15m Jakob Schneider (Platz 8), Magnus Zint (Platz 12), Luis Helmer (Platz 29)

Lesen Sie auch: Fersch-Geschwister siegen beim Geiger-Cup