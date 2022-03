Drei Monate Baustelle auf der B19: Warum die Bundesstraße saniert werden muss

Autofahrer müssen sich ab 4. Mai auf Staus und Umleitungen einstellen. Um die Belastung für die Anwohner zu reduzieren, sind drei Bauabschnitte geplant.

20.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Weil die Fahrbahn erneuert werden muss, wird die B19 zwischen Fischen und Oberstdorf fast drei Monate lang zur Baustelle. Autofahrer werden sich also auf Staus und Umleitungen einstellen müssen. Die Bauarbeiten beginnen am südlichen Ortsausgang Fischen und enden nördlich der Einmündung der Kreisstraße OA 5 (An der Breitach) nördlich von Oberstdorf. Die umfangreiche Instandsetzung wird voraussichtlich von Mittwoch, 4. Mai, bis Mitte oder Ende Juli dauern, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Der Grund für die Bauarbeiten ist der äußerst schlechte Zustand der in die Jahre gekommenen Bundesstraße. Der Asphaltaufbau sei stark unterdimensioniert, starke Setzungen und Risse seien die Folge.

Setzungen und Risse in der Fahrbahn

Die Maßnahme wird in drei Baubereiche unterteilt, damit die Zufahrt für die Anlieger so kurz wie möglich eingeschränkt ist, erklärt das Bauamt. Die Abschnitte sind gegliedert von Fischen bis zur Ortsdurchfahrt Langenwang, von dort bis zur Einmündung Jägersberg und im dritten Abschnitt vom Jägersberg bis zum Bauende an der Kreisstraße OA 5 (An der Breitach).

Straßenbelag wird in Fischen abgefräst

Zu Beginn jedes Bauabschnitts wird unter einspuriger Verkehrsführung in Richtung Süden der Fahrbahnbelag abgefräst und die Frostschutzschicht angepasst, bevor die neue Asphalttragschicht eingebaut wird. Nach Einbau in der ersten Fahrspur wird der Verkehr auf die neue Schicht umgelegt und die zweite Spur wird ertüchtigt. Im Anschluss an den Tragschichteinbau wird die B19 nachts von 18 bis 6 Uhr gesperrt. In dieser Zeit wird die Asphaltbinderschicht und während einer weiteren nächtlichen Sperrung ein lärmarmer Dünnschichtbelag eingebaut. Die weiteren Abschnitte werden mit demselben Konzept umgesetzt. Wenn das Wetter mitspielt, fallen laut Bauamt maximal 14 nächtliche Vollsperrungen an.

14 Nächte Vollsperrung

Während der einspurigen Verkehrsführung nach Süden wird der Verkehr über die Kreisstraße 4 über Rubi, Reichenbach und Schöllang nach Sonthofen umgeleitet. Während der Nachtsperrungen müssen Autofahrer über Obermaiselstein und Tiefenbach nach Oberstdorf fahren. Im Notfall sei die Zufahrt für Rettungsdienste jederzeit gewährleistet.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Bauarbeiten an der B19 Über Pfingsten: Drei Monate Baustelle im Sommer auf der B19

B19 zwischen Fischen und Oberstdorf: Drei Monate Baustelle

Oberallgäu: Dirigent Maximilian Jannetti berichtet über sein Leben in Odessa

Forscher entdeckt seltene Spinne am Hohen Ifen im Kleinwalsertal

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".