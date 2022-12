Von Freitag bis Sonntag: Drei Tage Seeweihnacht in Immenstadt-Bühl

Markt, Musik- und Kinderprogramm am Hafen des Großen Alpsees. Handwerkskunst, Essensstände, Lagerfeuer und verschiedene musikalische Darbietungen.

15.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zum dritten Mal findet die Seeweihnacht am Großen Alpsee im Bühler Hafen statt. Die Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) GmbH veranstaltet dort am vierten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Dezember, drei Tage lang einen Weihnachtsmarkt mit Musik- und Kinderprogramm.

Wie die AIT mitteilt, erwarten die Besucherinnen und Besucher entlang des Ufers am Großen Alpsee Marktstände mit traditioneller Handwerkskunst und Selbstgemachtem sowie Essensstände mit Flammkuchen, Kässpatzen, Glühmost, Glühwein, Früchtepunsch oder Wurstsemmel. Dazu gibt es verschiedene musikalische Auftritte, ein Lagerfeuer und Programm für Kinder.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Schneelichter bauen und Stockbrot braten

Das Kinderprogramm: Die Kinder können am Freitag ab 15.30 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr unter Anleitung Schneelichter bauen. Daneben dürfen sie am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag um 16 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr Stockbrot ins Lagerfeuer halten, während sie einer Weihnachtsgeschichte zuhören. Außerdem findet am Samstag um 17 Uhr eine Vorführung von Jumping Allgäu statt.

Das Musikprogramm an den einzelnen Tagen: Am Freitag spielen um 18 Uhr die Immenstädter Alphornbläser und ab 20 Uhr die Musikkapelle Bühl. Am Samstag unterhält um 15 Uhr ein Klarinetten-Duo die Besucher und ab 19.30 Uhr singt die Jodlergruppe. Am Sonntag spielt um 14 Uhr Martin Kerber mit seinen Schülerinnen und Schülern.

