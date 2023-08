Dreijährige stirbt bei Unfall in Sonthofen: Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Nach dem Unfalltod eines Mädchens in Sonthofen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Autofahrer. Viele Menschen trauern.

21.08.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Trauernde haben mit Kreide einen Engel auf den Asphalt gemalt. Daneben ein großes, rotes Herz mit dem Geburts- und Sterbedatum eines viel zu kurzen Lebens: In Sonthofen herrscht Trauer und Fassungslosigkeit nach dem Unfalltod eines dreijährigen Mädchens. Das Kind wurde am Samstagnachmittag von einem Auto überfahren. Der 54-jährige Fahrer hatte es laut Polizei übersehen, als er mit seinem Wagen von einer Straße nach rechts auf einen Zuweg zu einem Mehrparteienhaus abbog. Das Kind soll sich zu dem Zeitpunkt laut Polizei auf einem Gehweg parallel zur Straße befunden haben.

„Ein absolut tragischer Unfall“, sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Gegen den 54-jährigen Autofahrer aus Sonthofen ermittle die Polizei unter Leitung der Kemptener Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Dabei wird auch die Frage eine Rolle spielen, ob der 54-Jährige die Einfahrt überhaupt benutzen hatte dürfen. Es wird laut Polizei auch geprüft, inwieweit er die Stelle wegen geparkter Fahrzeuge hatte einsehen können.

Ein Gutachter der Staatsanwaltschaft soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Mit detaillierten Ergebnissen sei frühestens in drei Wochen zu rechnen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann weder zu schnell gefahren, noch habe er Alkohol oder Drogen konsumiert.

Dreijähriges Mädchen in Sonthofen stirbt bei Unfall: Viele Allgäuer bringen Trauer zu Ausruck

Vor Ort spielten sich laut Zeugen am Samstag dramatische Szenen ab. Ein mehrköpfiges Kriseninterventionsteam im Rettungsdienst betreute Angehörige, Zeugen und den Fahrer nach dem traumatischen Geschehen. Das Mädchen sei an der Unfallstelle vor den Augen der Mutter und einer weiteren Tochter gestorben, schildern Zeugen. Auch sechs Mitglieder der Betreuungsgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren im Einsatz.

In Bayern gibt es Polizeiliche Betreuungsgruppen seit drei Jahren. Sie unterstützen die regionalen Kriseninterventionsdienste, aber auch die Arbeit der Ermittler vor Ort. Ziel ist einerseits, die Abläufe in schwierigen Situationen zu gewährleisten. „Es geht zum Beispiel darum, bei großen Schadensfällen Zeugen an bestimmten Punkten zu sammeln, bevor die ermittelnden Beamten sie befragen.“ Darüber hinaus nehmen sich die Polizistinnen und Polizisten der Betreuungsgruppen Zeit, um Angehörige und Opfer mit Hilfsangeboten, wie dem Weißen Ring, vertraut zu machen und Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen zu wecken.

(Lesen Sie auch: Herzstillstand: Einsatzkräfte retten Frau im Ehrenschwanger Tal)

Unterdessen trauern viele Menschen in Sonthofen um das gestorbene Mädchen. Eine Gedenkstätte mit Teddybären, Kerzen und einem Porträtfoto erinnert an das verstorbene Kind. Auch im Internet bringen zahlreiche Allgäuerinnen und Allgäuer ihre Anteilnahme zum Ausdruck: „Unser Beileid an die Familie“, schreibt eine Nutzerin. „Ruhe in Frieden, kleiner Engel.“

Mehr Nachrichten aus Sonthofen und dem Oberallgäu lesen Sie hier.