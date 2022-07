Dreimal die Note 1,0 beim Abitur im Gymnasium Immenstadt

Immenstädter Gymnasium verabschiedet 43 Schülerinnen und Schüler und gibt ihnen einen Engel mit auf den Lebensweg.

Davon träumt so mancher Gymnasiast - und für drei Gymnasiastinnen in Immenstadt wurde der Traum Wirklichkeit: die Note 1,0 im Abitur. Doch auch alle anderen der insgesamt 43 Abiturientinnen und Abiturienten bekommen etwas Gutes mit auf den weiteren Lebensweg: Sie erhielten einen Engel. Der Wunsch nach hilfreichen Lebensbegleitern zog sich wie ein roter Faden durch die Abiturfeier des Gymnasiums im Kurhaus in Oberstaufen.

Bei der Verabschiedung gab es Preise für die sieben Jahrgangsbesten. 1,0 erzielten Lucia Schenk, Veronika Böck und Anna-Marie Susic; 1,2 Rebecca Beer; 1,3 Marielle Marr; 1,4 Maja Anselment; 1,5 Sarah Vögel.

Verabschiedet wurde neben den Schülern auch Studiendirektor Manfred Spingler, „Urgestein“ der Oberstufe. Für ihn hatten sich Oberstufenkoordinator Jörg Pirkl und die Schulleitung etwas Besonderes einfallen lassen. Spingler, der seit 1992 alle 32 Abiturjahrgänge des Gymnasiums als Oberstufenkoordinator und oft auch als Mathematik- und Sportlehrer betreute, durfte zum Ende seiner beruflichen Laufbahn den Abiturienten ihre Zeugnisse überreichen. „Mehr als 30 Jahre stand Manfred Spingler bei der Überreichung der Reifezeugnisse stets neben dem Schulleiter. Jetzt ist er mal selbst dran“, sagte Schulleiter Michael Renner.

Jetzt heißt es Verantwortung übernehmen

„Bedankt euch bei euren Eltern und Lehrkräften, den Menschen, die euch bisher begleitet und unterstützt haben“, riefen die Grußwortredner dem Abiturjahrgang zu. Und weiter meinten der stellvertretende Bürgermeister Markus Geißler aus Oberstaufen, Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner und der stellvertretende Landrat Thomas Eigstle: „Übernehmt Verantwortung, habt Mut, kümmert euch um andere und bewahrt den kommenden Generationen Frieden, Freiheit, Demokratie und eine intakte Natur.“

„Alles hat seine Zeit. Geburt und Tod, Krieg und Frieden, Liebe und Schmerz, Angst und Hoffnung“, zitierte Schulleiter Renner eine alte biblische Weisheit. Diese Ambivalenz gelte es im Leben auszuhalten und trotzdem müsse man sich fröhlich und mit gutem Mut den Mühen und Plagen des Lebens stellen. „Jetzt aber habt ihr erst mal alle das Abitur bestanden, worauf auch wir zurecht stolz sind und uns mit euch freuen.“

Abistreich ausgefallen mangels Beteiligung

Luisa Kraft und Anna Ettensperger ließen in launigen Versen die Höhepunkte der Schulzeit Revue passieren – vom Skilager über die „Q-Party“ bis zu „Niederlagen“, wie der ausgefallenen Berlinfahrt und dem Abiturstreich, der mangels Beteiligung ausfiel.

Gute Lebensbegleiter waren auch Thema des Abiturgottesdienstes, bei dem es um das Buch Tobit ging. Darin kümmert sich der Erzengel Raphael tatkräftig um den jungen Tobias bei seinem Start ins Leben. Deshalb bekam jeder Abiturient einen kleinen Engel mit auf seinen weiteren, hoffentlich gelingenden, Lebensweg.

