Wohnungen in Oberjoch als "Lockmittel" für Fachkräfte

Kein Bahnhof in Oberjoch und eine schlechte Busanbindung: Was sich die Verantwortlichen der Reha-Klinik in Oberjoch von der Politik wünschen

22.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Alpenklinik Santa Maria in Oberjoch ist eine der großen Reha-Kliniken in der Region. Sie hat derzeit aber das gleiche Problem wie viele andere Arbeitgeber in der Region auch: Fachkräfte fehlen. Dazu kommt noch eine schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr im1200 Meter hoch gelegenen Tourismusdorf Oberjoch. Eine Lösung sind Mitarbeiterwohnungen. Derzeit sind es zwölf, Tendenz steigend.

Gezielt Anzeigen setzen

Bezahlbarer Wohnraum sei im südlichen Oberallgäu rar, sagt der Verwaltungsleiter der Reha-Klinik, Thomas Schmoltner. "Vor allem Bewerberinnen und Bewerber, die nicht aus der Region kommen, fragen sehr häufig nach einer Unterbringung vor Ort." Vor allem für die ersten Monate und während der Probezeit seien Wohnungen, die der Arbeitgeber bietet, ein Anreiz für die Entscheidung in der Rehaklinik in Oberjoch einzusteigen. Die Lage, abseits von Autobahnen und von Bahnhöfen, sieht er aber nicht als Nachteil. "Es gilt, mit gezielten Anzeigen die potenziellen Mitarbeitenden anzusprechen, die einen hohen Wert auf die Freizeitgestaltung in der Natur legen."

Konkurrierende Arbeitgeber

In kaum einer Gegend in Deutschland gebe es so viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Biken oder Ski- und Wassersport in unmittelbarer Umgebung. Dennoch seien derzeit zehn Stellen unbesetzt, vor allem in den Bereichen Pflege und Pädagogik, sagt Schmoltner. Aber auch bei den Dienstleistern in der Küche und der Reinigung werde es "zunehmend schwieriger, Mitarbeitende zu gewinnen". Bei den Pflegekräften sei der Mangel seit Jahren ein Thema, bei den Pädagoginnen und Erziehern verstärke sich das Problem seit einiger Zeit. Das liegt laut Schmoltner an der "Erweiterung der Ganztagesangebote in den Kindergärten und Schulen. Hier gibt es eine gegenseitig immer stärker werdende Konkurrenz".

Mitarbeiterbindung ist ein wichtiges Thema

Die Mitarbeiterbindung sei deshalb ein wichtiges Thema. Schmoltner nennt unter anderem eine betriebliche Altersversorgung und ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Auszeiten und Feste für Mitarbeitende.

Das funktioniere aber nur, wenn das Betriebsklima gut sei und "wir die Mitarbeitenden mit ihren Sorgen und Nöten ernst nehmen. Das haben wir auch in unserem Leitbild verankert", fügt Schmoltner an. Auch der Austausch mit der Mitarbeitervertretung basiere auf "Augenhöhe und gegenseitigem Vertrauen".

Keine Lust mehr auf Akutklinik

Klinikleiter Dr. Markus Koch fügt an: "Ein wertschätzender Umgang miteinander ist ein wesentliches Element in unserer täglichen Arbeit." Außerdem gebe es dort die Möglichkeit zu hospitieren. "Darüber hinaus sprechen wir auch Bewerberinnen und Bewerber in der Pflege an, die keine Lust mehr auf Akutklinik haben, denn in einer Rehaklinik ist Pflege etwas gänzlich anderes." Und natürlich sei es auch da von Vorteil, wenn Wohnungen angeboten werden.

Die Schwerpunkte in der Klinik sind Asthma, Neurodermitis und Adipositas. Das habe sich so entwickelt, weil Kinder und Jugendliche mit Atemwegsproblemen oft Kraft und Ausdauer neu erlernen müssten und bei Adipositas recht häufig schon nach kurzer Belastung die Luft wegbleibe. Sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Therapie ergäben sich so viele Synergieeffekte, sagt Dr. Koch. Unter den Behandelten seien viele Kleinkinder, "bei denen eine Begleitperson zwingend erforderlich ist", sagt Koch. Insbesondere die Schulung und die Befähigung der Eltern im Umgang mit der Erkrankung sei sinnvoll und wichtig. Deshalb sei die Möglichkeit, Begleitpersonen in Oberjoch unterzubringen ebenfalls immens wichtig. "

Politik soll für bezahlbaren Wohnraum sorgen

Und was wünschen sich die Leiter von Klinik und Verwaltung von der Politik? Sie sollte dazu beitragen, dass bezahlbarer Wohnraum und eine vernünftige, mitarbeiterfreundliche Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz geschaffen wird. Sie wünschen sich überdies eine "leistungsgerechte Bezahlung unserer Dienstleistung". Kinder und Jugendliche würden die Möglichkeiten einer Rehabilitation mehr denn je brauchen. "Schließlich sind sie unsere zukünftigen Arbeitskräfte, die wiederum in die Rentenkassen einzahlen. Dies wir jedoch nur möglich sein, wenn sie in jungen Jahren bei gesundheitlichen Problemen die notwendige Behandlung erhalten", sagt Schmoltner.

Ein weiteres Problem sei die enorme Bürokratie in unserem Land, beispielsweise bei der Beantragung einer Reha. Die Reha-Beratungsstellen der KJF Augsburg gäben dazu umfassende Hilfestellungen. Die Beratung sei kostenlos.

Rehakliniken in Oberjoch, Murnau und Scheidegg

Die Reha-Kliniken in Oberjoch, Murnau und Scheidegg gehören zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg). Diese Rehakliniken setzen auf integrative Medizin: Die ganzheitlichen Therapien umfassen neben klassischer Schulmedizin auch Phytotherapie, Akupunktur, Yoga, Wärme- und Kneippbehandlungen sowie weitere therapeutische Ansätze.

Der Verbund ist laut KJF der größte private Anbieter von Reha-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das Behandlungsspektrum umfasst eine Vielzahl chronischer Erkrankungen. Die multiprofessionellen Teams behandeln unter anderem auch psychische und psychosomatische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen sowie Entwicklungsstörungen der Sprache.