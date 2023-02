Neue E-Ladestationen: Hier sind sie künftig in Immenstadt zu finden

Da es für die Stadt keine Förderung mehr gibt, hat sie sich einen Partner gesucht. So viele Ladesäulen sollen heuer Strom für E-Autos liefern.

Ohne ausreichend viele öffentliche Ladestationen kommt die Umstellung der Autos mit Verbrennermotor auf Elektrofahrzeuge nicht voran. Deshalb will auch Immenstadt weitere E-Ladesäulen in der Stadt errichten. Als Partner hilft ihr dabei das Allgäuer Überlandwerk (AÜW). Laut Bürgermeister Nico Sentner entstehen mit dem AÜW sechs neue Stationen im Stadtgebiet. Damit wären es dann insgesamt elf Stromlieferanten für Autos.

Weil die Stadt keine Förderung mehr für das Errichten einer Ladestation erhält, wollte sie zuerst selbst E-Versorgungsstationen aufbauen. Doch das wäre zu teuer gekommen, hieß es vor einem Jahr im Stadtrat. Denn pro Station fallen Investitionskosten von 15.000 bis 20.000 Euro an. Hinzu kämen die Kosten für den laufenden Betrieb.

Für neue E-Ladesäulen entstehen der Stadt Immenstadt keine Kosten

Deshalb ging die Stadt bei Stromanbietern auf die Suche nach einem Partner. Von drei Angeboten war das des AÜW das beste. Dabei entstehen der Stadt laut Bürgermeister keine Kosten: „Wir stellen nur die Fläche zur Verfügung und erlauben den Autos, während des Ladevorgangs kostenlos auf dem Parkplatz stehen zu bleiben.“

Von den sechs neuen Ladesäulen sind zwei Schnellladestationen. Das Auto könne dort in wenigen Minuten statt in Stunden aufgeladen werden. Alle Stationen stehen mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung. „Mit dem Ausbau unserer E-Ladestationen setzten wir ein wichtiges Zeichen für unsere Infrastruktur. Für uns ist es eine wichtige kommunale Aufgabe, weiter Treibhausgase zu reduzieren“, sagt Sentner. Mit den neuen klassischen Ladesäulen und den Schnellladestationen werde laut AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke der Standort Immenstadt „in seiner touristischen Qualität wie auch in der Infrastruktur deutlich verbessert“.

Mehrere Standorte im ganzen Stadtgebiet von Immenstadt

Von den sechs Ladesäulen wurden bereits die Standorte am Viehmarktplatz und an der Bauhofinsel (Parkplatz nahe Hofgarten) fertiggestellt. Im Lauf des Jahres sollen noch vier weitere hinzukommen:

Parkplatz Bahnhof,

Parkplatz Schulzentrum/Hallenbad,

eine Schnellladesäule Parkplatz „Am Graben“ (nahe Landwehrplatz)

und eine Schnellladesäule Parkplatz Alleestraße.

Für die Fahrradfahrer gibt es ab Frühling wieder die E-Lademöglichkeiten am Marienplatz und am Klosterplatz.