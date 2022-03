In Oberstdorf entstehen zwölf neue Stromtankstellen

Der Oberstdorfer Gemeinderat vergibt den Auftrag für zwölf weitere Ladepunkte im Ort: In der Hauptsaison häufen sich die Beschwerden von Gästen.

24.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Immer mehr Gäste fahren mit dem E-Auto in den Urlaub nach Oberstdorf. Deshalb reicht in der Hochsaison die Zahl der Ladesäulen im Ort nicht mehr aus. Weil das in der Zeit nach Weihnachten zu Beschwerden führte, treibt die Marktgemeinde jetzt den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran. Einstimmig votierten die Mitglieder des Gemeinderates jetzt dafür, den Auftrag für sechs weitere Ladesäulen mit zwölf Ladepunkten zu vergeben. Damit verdreifacht sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Ort von sechs auf 18.

Nicht erst seit dem jüngsten Anstieg der Benzinpreise, setzen immer mehr Menschen in Deutschland auf E-Autos. Die Zahl der Elektro-Fahrzeuge steigt stetig: Im Jahr 2021 waren 13,6 Prozent aller Neuzulassungen mit alternativen Antrieben reine E-Autos. In Oberstdorf werden zu Hochsaison-Zeiten pro Tag 4600 Autos von Übernachtungsgästen und 2750 Autos von Tagesgästen gezählt. Legt man zugrunde, dass zwei Prozent mit E-Autos anreisen, sind 146 E-Autos pro Tag im Ort, rechnete Agnes Schraudolf von den Gemeindewerken Oberstdorf (GWO) vor, die das Projekt im Gemeinderat vorstellte. Daraus ergebe sich ein Bedarf von 36 Ladepunkten, wenn alle Betten in Oberstdorf gleichzeitig belegt sind. Es fehlen also selbst nach dem Ausbau weiter 18 Ladepunkte. Deswegen laufe die Planung für weitere Ladesäulen bereits.

Oberstdorf hat Förderzusage in der Tasche

Die Marktgemeinde Oberstdorf hat bereits im Juni 2021 eine Förderzusage für die jetzt geplanten sechs Ladesäulen erhalten. Die Zuschüsse kommen aus dem Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ des Bundesverkehrsministeriums. Die Projektverantwortlichen kalkulieren mit dem Höchstsatz von 80 Prozent bzw. dem Förderhöchstbetrag von 4000 Euro für einen Normal-Ladepunkt, sowie für den Netzanschluss ebenfalls 80 Prozent bzw. den Förderhöchstbetrag von 10.000 Euro je Anschlusspunkt, erklärte Schraudolf. Der Marktgemeinderat vergab jetzt die Aufträge und stimmte der Ausgestaltung eines Nutzungsvertrages zum Betrieb und weiteren Verwendung der Ladesäulen nach dem Förderzeitraum zu.

Trend zur E-Mobilität nimmt zu

Im Gemeinderat stieß das Projekt auf Zustimmung. „Ich finde es gut, dass wir Gas geben“, lobte David Berktold ( CSU) das Vorhaben. „Aber wir brauchen auch mehr Strom für mehr Ladesäulen – und das sollte sauberer Strom sein.“ Unterstützung kam auch von Tourismusreferent Matthias Dornach (CSU): „18 Ladepunkte sind ein Anfang. Aber der Trend zur E-Mobilität wird weiter zunehmen.“

Dornach hakte nach, warum keine Schnellladesäulen installiert werden. Diese seien vor allem an Stellen mit einer hohen Frequenz geeignet, erklärte Hans-Peter Hagenauer von den Oberstdorfer Gemeindewerken. „Eine Schnellade-Infrastruktur macht da Sinn, wo ein schneller Wechsel stattfindet.“ Das sei in Oberstdorf nicht an allen ausgewählten Standorten gegeben.

Private Partner ins Boot holen?

Lesen Sie auch

Stromtankstellen Vier neue Standorte für E-Ladesäulen in Immenstadt

Bergith Hornbacher-Burgstaller (Grüne) stellte infrage, ob der Bahnhofsvorplatz als Standort geeignet sei, weil er im Zuge des Verkehrskonzepts von Autos befreit werden soll. Ihr Fraktionskollege Siegmund Rohrmoser sprach sich dafür aus, private Partner ins Boot zu holen: „Die Zahl an Ladesäulen, die wir langfristig brauchen, wird sich die Gemeinde alleine nicht leisten können.“

Ladesäulen in Oberstdorf

Bestand: Bisher gibt es Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten am Parkplatz P2 am Ortseingang, am Oberstdorf-Haus (Prinzregentenplatz 1) und direkt bei den Gemeindewerken Oberstdorf (Nebelhornstraße 51-53).

Geplante Ladesäulen: Künftig soll es am Oberstdorfer Bahnhofsplatz, am Krankenhaus (Trettachstraße 17), an den Tennisplätzen (Fuggerstraße 4), an der Grundschule (Ludwigstraße 8) und Am Faltenbach insgesamt 12 öffentliche Ladepunkte geben.

Lesen Sie auch:

Vier neue Standorte für E-Ladesäulen in Immenstadt

Carsharing: Bald stehen Elektroautos in Wiggensbach und Waltenhofen

Bund will 200 Milliarden für mehr Klimaschutz ausgeben