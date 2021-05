Ehesatire in Sonthofen: Wenn sich der Mann als Ekel entpuppt

Regisseur Peter Förster setzt seine Ehesatire „Mein Mann hat Schnupfen“ fort. Die Dresdener Kammerspiele zeigen sie in Sonthofen. Worum es in der Komödie geht.

30.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Vorfreude ist riesig. Endlich dürfen die Schauspieler der Kammerspiele Dresden wieder in einem Theatersaal auftreten. Freya Kreutzkam und Mora Thurow präsentieren am Mittwoch – auf Einladung der Kulturgemeinschaft Oberallgäu – eine Fortsetzung des Ehemannes mit Schnupfen. Mit den Leiden des erkälteten Gatten waren sie bereits im November 2019 im Haus Oberallgäu zu Gast. Folgerichtig heißt das Stück: „Mein Mann hat Schnupfen – das Finale“. Peter Förster, Leiter der Kammerspiele Dresden, hat sich wieder allerhand lustige Szenen rund um das Paar einfallen lassen und auch Regie geführt. Mit ihm sprach Veronika Krull über die „Schnupfen-Serie“.

Ist die Vorstellung am kommenden Mittwoch die erste nach dem Lockdown?

Peter Förster: Ja. Wir sind hocherfreut, das ist wie Weihnachten. „Romeo und Julia“ am 22. Oktober letzten Jahres in Sonthofen war effektiv auch die letzte Vorstellung für uns.

Warum gibt es eine Fortsetzung von „Mein Mann hat Schnupfen“? Wurde in der ersten Folge nicht alles erzählt?

Förster: Ehm, die Fortsetzung haben wir einfach gemacht, weil „Mein Mann hat Schnupfen“ das erfolgreichste Stück der Kammerspiele Dresden forever waren. Wir haben Zuschauerzahlen gehabt wie noch nie. Und wir hatten mit den beiden Kolleginnen so viel Spaß, sie waren so super in den Rollen, dass wir überlegt haben, eine Fortsetzung zu schreiben, was wir noch nie gemacht haben. Und es war insofern noch nicht alles erzählt, weil uns noch etwas eingefallen ist. Wir hatten in der ersten Folge eben so einen Spaß mit den Figuren, dass wir überlegt haben, was könnte denn noch passieren.

Der Ehemann entpuppt sich mehr und mehr als Ekel. Kann man trotzdem darüber lachen?

Förster: Selbstverständlich. Der Wiedererkennungseffekt ist das eine, das andere ist unsere Kunst, die Leute zum Lachen zu bringen über das, was sie im Alltag erleben. Das wird natürlich überspitzt. Das ist dann so, dass sich die Paare angucken, er mit seinem Blick fragt: Bin ich auch so schlimm? Und sie antwortet: noch viel schlimmer. Das ist in unserer Branche ja das wichtigste geltende Gesetz: dass man sich wiedererkennt. Wenn man nicht die Menschen dort abholt, wo sie sind, weiß ich nicht, wie man Theater machen soll.

Welche Möglichkeiten geben Sie der Ehefrau, ohne dass Sie jetzt zu viel verraten. Es ist ja nur ein Zwei-Personen-Stück ...

Förster: Faktisch geht es darum, dass die Frau später, nachdem sie sich von dem Schnupfen ihres Mannes erholt hat, einen alten Bekannten trifft. Damals hat sie die Annäherungsversuche des Ding-Dong-Lehrers abgewehrt, diesmal ist sie doch interessiert: Der Mann zuhause ist so ein Stiesel … Es sind in der Tat nur zwei Schauspieler, die zusammen aber sechs Rollen spielen. Sie ziehen sich offen auf der Bühne um. Das hat auch den Reiz für den Zuschauer, den Verfremdungseffekt von Brecht zu erleben. Das ist sogar ein doppelter Reiz: Dass die Zuschauer das Vergnügen an der Geschichte haben und außerdem hinter die Kulissen schauen können. Es ist noch faszinierender, dass sich die Menschen sehr gern auf diese Verabredung einlassen.

Wieder übernimmt eine Frau die Rolle des Mannes. Wie reagiert das Publikum auf diese „Verfremdung“?

Förster: Da wird besonders herzhaft gelacht. Mora Thurow spielt den Ehemann, er wirkt dadurch so kauzig und hilflos zugleich, wie es ein Mann nie hinbekommen hätte. Dadurch, dass der Mann von einer Frau dargestellt wird, wirkt er noch schwächer, das Großklappenhafte wird viel besser entlarvt. Das funktioniert. Was machen denn die Männer in der Gesellschaft: Sie verdienen Geld und sind das Familienoberhaupt, nehmen die Position des Chefs ein. Aber das ist eine Mogelpackung: Die Frauen sind die stärkeren.

Die Vorstellung: „Mein Mann hat Schnupfen – Das Finale“ wird am Mittwoch, 2. Juni, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen aufgeführt. Karten gibt es unter Telefon 08323/9892691 oder per E-Mail unter karten100@web.de. Eine vorherige Anmeldung und Registrierung aller Besucher (auch der Abonnenten) mit Namen und Telefonnummer bei der Kulturgemeinschaft Oberallgäu ist erforderlich. Die Plätze werden zugewiesen. Je nach Inzidenzlage ist gegebenenfalls ein aktueller negativer Coronatest oder Impfnachweis erforderlich.

