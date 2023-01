Angebote mit "unschätzbarem Mehrwert": Zwei Sonthofer erhalten Ehrenmedaille der Stadt

Zwei Bürger erhalten beim Neujahrsempfang die Ehrenmedaille der Stadt Sonthofen. Um wen es geht und warum sie die Auszeichnung erhalten.

17.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit der Ehrenmedaille der Stadt Sonthofen werden Personen ausgezeichnet, deren Dienst für andere über längere Zeit weit über das übliche Maß hinausgeht. Zwei weitere Bürger erhielten nun diese Ehrung: Rathauschef Christian Wilhelm überreichte sie ihnen beim Neujahrsempfang im Haus Oberallgäu. Es handelt sich um Susanne Hofmann und Walter Benedikter.

Hofmann habe für Sonthofen „Neues und Großartiges geleistet“, lobte Wilhelm in seiner Ansprache. Seit 20 Jahren sei sie Mitglied in der Kiwanis-Familie und habe dort mit ihrem Engagement schon vielen bedürftigen Kindern helfen können. Auch im kulturellen Bereich sei Hofmann aktiv und unterstütze mit ihrer Arbeit die Kulturwerkstatt. Wilhelm hob vor allem ein Projekt hervor: die Wahlfamilie. Hofmann habe diesen Verein initiiert und bereits zwei große Projekte erfolgreich umgesetzt: „Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass mittlerweile 26 Frauen und Männer nicht mehr einsam, sondern gemeinsam und fröhlich in zwei Hausgemeinschaften leben dürfen.“ Diese verstünden sich dabei nicht als betreutes Wohnen oder gar als Altersheim. Die Gemeinschaften seien eine Wohnform, in der die Bewohner aufeinander achten und Erlebnisse teilen. Die Umsetzung sei sehr fordernd gewesen – wobei die Bauphase eher noch der einfachere Teil gewesen sei: Denn es galt vorab, Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu überzeugen, dass dieses Angebot nachhaltig sei. „Susanne Hofmann hat die gesellschaftlichen Veränderungen erkannt und eine Wohnform geschaffen, die für ihre Bewohner und auch die Gesellschaft einen unschätzbaren Mehrwert bringt“, sagte Wilhelm.

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen: Eine deutschlandweit einmalige Veranstaltung

Die zweite Ehrenmedaille ging an einen Mann, „den nur die wenigsten in Sonthofen auf der Straße sofort erkennen würden“. Das liegt daran, dass er meist verkleidet ist: Es handelt sich um Walter Benedikter, besser bekannt als Nikolaus beim traditionellen Ballonstart in der Vorweihnachtszeit. Seit 55 Jahren ist er Mitglied des Alpen-Ballonsport-Clubs und seit 15 Jahren Vorsitzender, berichtete Wilhelm. Allerdings habe sich der Verein zum Jahreswechsel aufgelöst. Den Verantwortlichen sei es wie so vielen anderen im Ehrenamt ergangen: „Die Suche nach Nachwuchs ist schwierig“, sagte der Bürgermeister. In Sonthofen ende damit eine Ära. Denn die Stadt und der Club seien seit 1966 fest verbunden gewesen. Der gemeinsam organisierte Ballonstart, der seit 1967 fast ohne Unterbrechung stattfand, wurde sogar in die Sonthofer Chronik aufgenommen und begeistert jährlich viele Kinder. In der langen Geschichte der Ballonfahrt in der Kreisstadt sei Benedikter erst der zweite Nikolaus, der die Rolle mit Leidenschaft seit 1995 ausfülle. Die Veranstaltung sei so eine Besonderheit, dass sich der „deutschlandweit einmalige Nikolaus-Ballonstart“ sogar in einem Gesellschaftsspiel wiederfand, wie Wilhelm weiter berichtete: Es handelte sich um „Na so was“ in den 1980er Jahren.

Die Traditionsveranstaltung soll weitergeführt werden

Doch obwohl der Ballonsport-Club inzwischen nicht mehr bestehe, hatte der Rathauschef noch eine gute Nachricht. Denn das Nikolaus-Ballonfahren ende nicht: „Walter Benedikter wäre nicht Ballonfahrer und Nikolaus aus vollem Herzen, wenn er nicht an der Fortführung der Traditionsveranstaltung festhalten würde.“