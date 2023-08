Eine Seniorin will 300 Euro abheben und geht dann. Plötzlich hört sie ein "Hallo, hallo!" hinter sich.

20.08.2023 | Stand: 08:19 Uhr

Ursula Jankowski ist fassungslos. Fassungslos vor Freude über „so viel Ehrlichkeit“. Die Seniorin aus Sonthofen erzählt, dass sie mit ihrer Karte am Bankautomaten 300 Euro abheben wollte. Zweimal habe das nicht geklappt. „Ich geh’ nicht so oft an den Automaten“, sagt sie entschuldigend. Beim dritten Mal aber funktionierte es. Allerdings merkte sie es nicht, nahm die Karte aus dem Automatenschlitz, drehte sich um und ging: „Ich wollte woanders Geld holen.“

Seniorin aus Sonthofen hörte ein "Hallo, hallo!"

Hinter sich auf dem Gehweg hörte sie kurze Zeit später ein „Hallo, hallo!“ Ein älterer Mann sei ihr gefolgt und habe gesagt: „Wenn Sie Geld am Automaten holen, dann sollten Sie es auch mitnehmen!“ Er zeigte auf einen Bündel Geldscheine und drückte ihn der verdutzten Frau in die Hand. Es waren 300 Euro, sagt Jankowski und fügt an: „Dann drehte sich der Mann um. Und bevor ich mich groß bedanken konnte, war er schon wieder weg.“ (Lesen Sie auch: Finderlohn - so viel steht Ihnen zu)

"Das ist doch eine Geschichte"

Die 87-Jährige weiß nicht, wie der freundliche Mann heißt, auch nicht mehr, wie er genau ausschaut. „Aber das ist doch eine Geschichte“, sagt die ehemalige, langjährige Fotografin unserer Zeitung. Sie fügt an: „So viel Ehrlichkeit finde ich einfach toll.“

