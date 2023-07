Eigensinnig und lässig: Die Kultband Bananafishbones in Immenstadt

Die Bananafishbones aus Bad Tölz zeigen beim „Immenstädter Sommer“ im Klostergarten, was sie für eine großartige Liveband sind.

Schönes Wetter, gute Stimmung und ein gelungener Konzertabend: Die Bananafishbones spielen beim „Immenstädter Sommer“ im Klostergarten.

Das Konzert beginnt mit dem entspannten Gitarrenintro von „Black Mountain“. Peter Horns Akustikgitarre klingt dank Effektgeräten teilweise wie eine E-Gitarre, mal verzerrt, mal mit Echo. Ab der Hälfte nimmt das Lied Fahrt auf, das Publikum klatscht mit, die Stimmung ist ausgelassen.

Sänger und Bassist Sebastian Horn, sein Bruder Peter Horn und Drummer Florian Rein machen seit über 30 Jahren zusammen Musik. Die Bananafishbones haben sich nach dem gleichnamigen Titel von „The Cure“ benannt, der wiederum von einer Kurzgeschichte von J. D. Salinger inspiriert wurde. Die Band steht für eigensinnige, lässige Songs und ist über Genregrenzen hinweg kreativ. Im Laufe des Abends gibt es Rock, Country und Alternative, manchmal auch mit Trip-Hop – und Elektroelementen zu hören.

Zwischen den Liedern liefern die Fishbones immer wieder witzige Übergänge und Anekdoten. Mit einem Medley erinnert die Band an Musiker, die in den vergangenen Jahren gestorben sind. Sie spielen Klassiker wie Jerry Lee Lewis’ „Great Balls of Fire“ oder „Love Hurts“ von Nazareth. Zu Ehren von Ian McDonald, Gründungsmitglied von Foreigner und King Crimson, covern die Fishbones den Titel „Urgent“, wenn auch ohne das berühmte Saxofonsolo. Später schallt ein Lied des griechischen Komponisten Vangelis aus den Lautsprechern. Horn erzählt, Vangelis habe Synthesizer benutzt, damit keine „dahergelaufene Countryband“ versuche, die Lieder zu covern. „Aber wir sind ja keine dahergelaufene Countryband“, fügt er hinzu. Die Musiker stehen auf und bewegen sich in Zeitlupe über die Bühne.

Das Publikum fordert lautstark eine Zugabe. Diese besteht aus zwei der bekanntesten Lieder der Bananafishbones: „Come to Sin“ und „Easy Day“. Die Zuschauer stehen auf und tanzen und singen mit. Nach den zwei Songs kommt das Trio aus Bad Tölz nochmals auf die Bühne und spielt ein letztes Lied unplugged. Dafür versammeln sich die Fans vor der Bühne, einer von ihnen gibt Florian Rein einen Pizzakarton. Beim Drumsolo trommelt Rein nicht nur auf dem Pizzakarton, sondern auch auf Peter Horns Gitarre, das Publikum klatscht mit.

Der Abschluss eines schönen Abends, bei dem die Fishbones mal wieder beweisen, dass sie eine großartige Liveband sind.

