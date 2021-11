Ein Bestatter sagt: „Weltliche Trauerfeiern liegen im Trend“

In Bad Hindelang wünschen sich manche, dass das Leichenhaus saniert und zu einer Trauerhalle aufgewertet wird. Wie oft die Aussegnungshalle 2020 genutzt wurde.

Das Leichenhaus in Bad Hindelang ist über 100 Jahre alt und denkmalgeschützt. An vielen Friedhöfen gibt es solche Gebäude, nicht alle sind so schön mit Holz verziert, dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein um dieses Bauwerk. Es könnte für weltliche Trauerfeiern genutzt und schöner hergerichtet werden, wünschen sich manche Bad Hindelanger. Aber gibt es dafür wirklich einen Bedarf? Bei der Bürgerversammlung kamen da bei Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel große Zweifel auf. Bestatter Harald Wölfle hingegen sagt: „Weltliche Trauerfeiern liegen im Trend.“

"Würden Sie ihre Eltern dort verabschieden wollen?"

Beim Disput zwischen einer Bürgerin und der Rathauschefin ging es um den Bedarf eines „schönen Leichenhauses mit würdevoller Aussegnungshalle für Verstorbene, egal welche Konfession sie hatten“. Die Rathauschefin betonte, dass das Gebäude für weltliche Trauerfeiern 2020 nur sechsmal genutzt wurde. Ob die Gemeinde für eine aufwendige Sanierung tief in die Tasche greifen sollte, bezweifelte sie. Die Bürgerin wiederum begründete die seltene Nutzung mit der Aufteilung im Inneren mit Toilette und Abstellraum des Bauhofes und fragte provozierend: „Würden Sie dort Ihre Eltern verabschieden wollen?“ Eine Antwort bekam sie darauf nicht, aber das Versprechen, diese Anregung noch einmal im Gemeinderat zu behandeln.

Bestatter Harald Wölfle kennt die Hindelanger Leichenhalle. Er nutzt das schönere Wort „Aussegnungshalle“. Sie ist im Besitz der Gemeinde. Nicht jede Leiche werde dort aufgebahrt. Es gebe „keinen Leichenhauszwang mehr“. Dekan Karl-Bert Matthias, der frühere Hindelanger Pfarrer, habe gestattet, Särge in der Kirche aufzubahren. So sei es meist heute noch. Manche Leichenhalle werde oft als Trauerhalle genutzt, um sich von den Verstorbenen zu verabschieden. Das sei in Kempten so oder auch in Oberstdorf – aber selten in Bad Hindelang. „Da ist es zu eng. Da passen maximal Stühle für 20 Leute rein.“ Für Wölfle wäre es „sinnvoll, das zu ändern, wenn es machbar ist“.

„Pausenstüble des Totengräbers“

Im vorderen Bereich der Aussegnungshalle, hinter der Veranda, ist ein Abstellplatz für Gerätschaften der Bauhofmitarbeiter. Wölfle fragt sich, ob es dafür nicht einen anderen Raum gäbe. Früher sei dieses Zimmer das Pausenstüble des Totengräbers gewesen. Gegenüber, wo das öffentliche WC eingeplant ist, sei die Prosektur gewesen. „Dort wurden die Leichen hergerichtet.“ Das machten heute die Fachleute der Bestattungsunternehmen oder geschulte Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern.

Wenn das ehemalige Pausenstüble in eine Trauerhalle integriert würde, könnte man da schon mehr Platz schaffen, meint Wölfle. Das würde dann vielleicht auch für evangelische Verstorbene genutzt werden. Die evangelische Kirche am Ort sei sehr klein und ein gutes Stück weg vom Friedhof entfernt, wo der Verstorbene dann beerdigt wird.

Eine öffentliche Toilette in der Aussegnungshalle, das sei gut und auch wichtig. Aber die müsse auch von außen zugänglich sein, ist Wölfles Meinung. Und natürlich sei ein barrierefreier Zugang zum Gebäude wichtig. Der soll laut Gemeinde 2022 kommen. Ob das Leichenhaus in der Folge auch für Trauerfeiern umgestaltet wird? Damit muss sich der Gemeinderat befassen und gegebenenfalls darüber entscheiden.

