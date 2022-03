Ein Bier vor der Kür: So kämpft der ERC Sonthofen um die Meisterschaft

Nach dem Landesliga-Aufstieg will der ERC Sonthofen die Meisterschaft klarmachen. Spielercoach Kames über Kabinenpartys und die Angst vor dem Schlendrian.

Der Aufstieg ist fix – nun soll die Krönung folgen. Der ERC Sonthofen kämpft im Finale der Play-offs um die bayerische Bezirksliga-Meisterschaft. Am Freitag empfangen die Schwarz-Gelben von Trainer Peter Waibel 20 Uhr den ERSC Ottobrunn zum ersten Finalspiel um die Meisterschaft auf dem heimischen Eis an der Hindelanger Straße. Sonntag steigt Spiel zwei ab 18 Uhr in Ottobrunn. Und das Finale soll mehr als nur die Kür werden.

Denn trotz des vorzeitigen Landesliga-Aufstiegs durch den 2:0-Serienerfolg gegen den EV Mittenwald ist der ERC noch hungrig. Die Mannschaft um Spielercoach Vladimir Kames will ihre herausragende Saison mit dem Titelgewinn in der „best-of-three“-Finalserie krönen. Im Interview spricht der 38-jährige Routinier über die Feierlichkeiten nach dem Aufstieg, über die größte Qualität seiner Mannschaft und über die Gefahr eines Spannungsabfalls im Team vor dem Finale.

Herr Kames, Glückwunsch zum vorzeitigen Landesliga-Aufstieg. Wie hat die Mannschaft den Sieg im Halbfinale gefeiert?

Vladimir Kames: Wir haben den Aufstieg und unseren Erfolg natürlich ein wenig gefeiert, weil wir unser großes Ziel erreicht haben. Nach dem Spiel haben wir auch mit den Zuschauern gefeiert, weil wieder sehr viele im Stadion waren und wir dankbar sind, dass sie uns immer so unterstützen – auch auswärts.

Durften die Jungs auch anstoßen?

Kames: Klar. In der Kabine gab’s ein Bier zusammen und auf der Fahrt auch noch ein paar Schluck. Aber eine großartige Feier gab es nicht. Wir haben noch etwas vor.

Wie wichtig war der vorzeitige Aufstieg für die Mannschaft – immerhin war das als Saisonziel ausgegeben...

Kames: Das war immer unser Ziel, für das Trainerteam, für den gesamten Verein. Und die Mannschaft war auch so zusammengestellt, dass wir das auf jeden Fall erreichen wollen. Zwar war die ganze Saison durch die gesamte Konstellation nicht leicht. Wir mussten hart arbeiten, um so dazustehen. Aber wir sind glücklich, dass wir ohne ganz große Schwierigkeiten durchgekommen sind.

Was hat Sie am meisten überzeugt beim Auftreten der Mannschaft?

Kames: Die Trainingsbeteiligung war sehr gut, fast immer. Die Jungs waren bereit, für den Verein da zu sein. Das ist ein wichtiges Zeichen, wenn das Team für ein Ziel arbeitet.

Nun ist der Aufstieg schon vor dem Schlüsselduell um die Meisterschaft fix. Sehen Sie die Gefahr, dass vor dem Finale etwas Spannung abfällt?

Kames: Die Gefahr ist natürlich da, weil unser Hauptziel schon erreicht ist. Aber wir sind alle Sportler, die einen Gang hochschalten, wenn es um den ersten Platz und um eine Meisterschaft geht. Wenn wir aufs Eis gehen, muss jeder mental und körperlich so gut vorbereitet sein, wie er es kann. Da bin ich sicher, dass wir als Team das Maximale herausholen. Denn dafür machen wir unseren Sport gemeinsam.

Ihr Finalgegner Ottobrunn hat in der Bezirksliga-Gruppe III eine herausragende Saison gespielt. Wie gut kennen Sie den Verein?

Kames: Ehrlich gesagt, fast überhaupt nicht. Was die Zahlen betrifft, waren wir im Schnitt sogar besser als Ottobrunn, aber sie haben beeindruckende Statistiken. Sie haben eine Top-Reihe, das wissen wir – und sie haben nur ein Spiel verloren. Das spricht eine klare Sprache.

Ein völlig unbekannter Gegner: Wie schwer ist da die Vorbereitung?

Kames: Es ist natürlich schwerer, weil man viel nur abschätzen kann. Und das Team muss stark sein, weil der ein oder andere im Kader schon höherklassig gespielt hat. Aber das alles darf keine Rolle spielen. Wir wissen, dass es nur darum geht, wie wir unsere Aufgaben erledigen. Dann ist es egal, wer kommt.

Kristof Spican verletzte sich in Mittenwald schwer am Gesicht und Ondrej Havlicek war auch angeschlagen. Wie ist die Lage in der Mannschaft aktuell?

Kames: Kristof hat sich nach einem hohen Stock im Gesicht leider eine Fraktur am Jochbein geholt und fällt sicher aus. Ondrej hatte eine Blessur, aber es könnte bei ihm schon noch reichen. Er darf entscheiden, ob schon wieder spielen kann.

Welche Bedeutung hätte der Gewinn der Meisterschaft?

Kames: Für den Verein ist es unglaublich wichtig, wenn wir auch noch die Meisterschaft holen. Jeder Titel, egal in welcher Klasse, ist eine schöne Krönung für Spieler. Und für den Nachwuchs ist es ein wichtiges Signal für die Zukunft.

...für die die laufende Saison ein Startschuss sein sollte. Wie zufrieden sind Sie mit dem Weg, den Sie mit dem ERC eingeschlagen haben, bis jetzt?

Kames: Wir haben junge Spieler integriert und sie sind fester Teil der Mannschaft. Wir haben gute erste Schritte gemacht. Es gibt wieder eine Mannschaft mit Gesicht.