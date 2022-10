Ein blaues Auge kommt gut an: Immenstädter Kleinkunstverein auf Erfolgskurs

Der Immenstädter Verein „Klick“ bietet seit 25 Jahren Kleinkunst an. Vom Landkreis wurde er mit einem Kulturpreis bedacht. Ein Team steckt hinter dem Erfolg.

Horst Schreiber ist stolz auf dieses blaue Auge. Das blaue Auge mit dem gelben Punkt in der Mitte. Es ist das Markenzeichen des Immenstädter Kleinkunstvereins „Klick“, dessen Vorsitzender der 68-Jährige ist. „Klick“ wurde vom Landkreis Oberallgäu mit dem Kulturpreis bedacht. Dessen zweitem Preis, um genau zu sein, der auch noch an zwei weitere Vereine vergeben wurde: der Oberstdorfer Initiative Villa Jauss und dem Duracher Verein Kulterbunt. Den ersten Preis erhielt die Kulturgemeinschaft Oberallgäu (wir berichteten).

Ausgezeichnet wurden mit diesen Preisen Initiativen, die sich nachhaltig um die Kulturszene im Oberallgäu verdient gemacht haben. Und das hat der Immenstädter Kleinkunstverein „Klick“, der an diesem Wochenende sein 25-jähriges Bestehen feiert, zweifellos. Denn das bestätigt ihm seine Chronik, die auf stetig steigende Mitgliederzahlen verweist. Seit der Gründung, die 23 Menschen beschlossen, gehören heute über 260 Mitglieder dem Verein an und bilden dessen soliden finanziellen Grundstock. Und das beweist dem Vorsitzenden auch das Gästebuch, das bei Veranstaltungen ausliegt und in dem sich vor allem sehr positive Stimmen über die Veranstaltungen des Vereins finden, wie Horst Schreiber berichtet.

Diese Freude bei den Zuschauerinnen und Zuschauern über die „Klick“-Abende und die große Zustimmung des Publikums zum Angebot des Vereins motivieren Horst Schreiber auch heute noch weiterzumachen, obwohl er sich wünschen würde, die Führung bald einmal in jüngere Hände zu übergeben. Denn noch arbeiten vor allem die Menschen der ersten Stunde für diesen Verein.

Harald Dreher, der einstige Kulturreferent der Stadt Immenstadt, rief ihn 1997 ins Leben. Ein Konzert der Gruppe „Jablkon“ in der Sontheimer Dampfsäg hatte ihn so beeindruckt, dass er Kontakte zu den Musikern knüpfte. Ein Auftritt in Immenstadt folgte, damals im Union-Filmtheater. Es sollte der Grundstein für „Klick“ werden.

Gottfried Sturm fungierte damals als erster Vorsitzender, Horst Schreiber als zweiter. Später hat der Vize den Vorsitz übernommen. Denn Gottfried Sturm wollte sich mehr auf die Bedienung der Technik konzentrieren, erklärt Horst Schreiber. Mit dem stetigen Wachsen des Vereins und dem Wachsen des Angebots – anfangs seien fünf Veranstaltungen pro Jahr angepeilt gewesen, sehr schnell wurden es zehn – wuchs auch die Ausstattung. Mittlerweile verfüge der Verein über eine eigene Ton- und Lichtanlage, über ein E-Piano und sogar einige eigene Stühle für die Besucherinnen und Besucher.

All das werde in Seifen deponiert und müsse von Veranstaltung zu Veranstaltung vor Ort transportiert werden, erzählt Horst Schreiber. Denn ein Problem sei, dass der Verein kein eigenes Domizil habe, sondern ein „Nomadendasein“ friste. Zwar finden mittlerweile viele Veranstaltungen im Museum Hofmühle statt, weil dort der Heimatverein als Hausherr eine moderate Miete verlange, aber man habe schon auf ganz unterschiedliche Veranstaltungsorte zurückgegriffen, erklärt Horst Schreiber: von der evangelischen Kirche und dem katholischen Pfarrheim bis zur Monta-Halle und dem Gasthof Alpsee oder dem Schloss.

Genauso vielseitig wie die Räumlichkeiten, in denen es stattfindet, zeigt sich auch das Programm des Kleinkunstvereins. Es reicht von Kabarett über Theater bis zu Musik in vielen Stilrichtungen und vom Marionettenspiel bis zur Zauberei. Nur bei Comedy sei man zurückhaltender. Sie entspreche weniger dem eher gesetzten Publikum, das die Veranstaltungen besuche, sagt Horst Schreiber.

Er freut sich vor allem darüber, dass bei den etwa 250 Veranstaltungen, die der Verein anbot, kaum zwei Handvoll Flops darunter gewesen seien. Ein Gremium von etwa zehn Mitgliedern entscheide über das Engagement, nicht ein einzelner, erklärt Horst Schreiber. Dabei sei man aber offen für alles. Jeder könne Vorschläge einbringen. Die werden dann geprüft. In der Regel werden nur Künstler engagiert, die man live erlebt habe. Denn anhand eines Youtube-Videos oder eines kurzen Fernsehauftritts lasse sich nicht entscheiden, ob ein Künstler auch ein ganzes Abendprogramm bestreiten könne, sagt Horst Schreiber. So besuchen zum Beispiel auch die Vorstandsmitglieder regelmäßig Fachmessen wie etwa die Internationale Künstlerbörse in Freiburg oder die Kulturtage in Baienfurt bei Ravensburg, bei denen sich Künstler live präsentieren können.

Bislang jedenfalls bewiesen die Macher von „Klick“ ein glückliches Händchen bei der Auswahl ihrer Bühnenakteure. Das belegen die vielen Reaktionen der zufriedenen Besucher.

