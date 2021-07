Ein digitaler Motivator bewegt in Immenstadt die Kinder

Königsegg-Grundschule in Immenstadt schafft eine „Sportstation“ an. Die Spielkonsole ist so ähnlich wie eine Playstation. Wie das funktioniert.

Braucht es eine zusätzliche Motivation von einem Computerprogramm, damit Kinder sich mehr bewegen? Alexander Paes ist davon überzeugt. Deshalb hat er die „Sportstation“ erfunden, eine Art Playstation, die Kinder über eine Konsole auf Trab bringt. Die Erstklässler der Königsegg-Grundschule geben seiner Einschätzung recht. Angetrieben von einem Laufprogramm der Sportstation rennen sie um farbigen Pylonen und wollen gar nicht mehr aufhören. Auch Schulleiter Bernhard Gessenharter bestätigt, dass bei der jetzigen Kindergeneration „im Durchschnitt die Zeit, in der sich die Kinder bewegen, gesunken ist“. Bei einigen der Grundschüler beobachte er sogar grobmotorische Defizite.

„Die Kinder sitzen oft drei Stunden vor dem Bildschirm und bewegen nur ihre Daumen für ein Computerspiel“, sagt Sporttrainer und Spieleentwickler Paes und fragt dann: „Warum tun sie das?“ Die Kinder tun es, weil sie von der Spielkonsole ständig digitale Anreize bekämen – die Herausforderung besser zu werden, verbunden mit einer Belohnung, wenn sie es geschafft haben. Das Prinzip hat Paes auf seine Sportstation übertragen.

Nicht die schnellsten Schüler gewinnen

Ein Beispiel, wie das funktioniert: Die Grundschüler sollen in Kleingruppen zehn Meter hin und zurück laufen. „Früher stand da ein Lehrer mit der Stoppuhr. Da würden die Kinder heute schnell die Lust verlieren“, sagt Paes und die Lehrerinnen vor Ort geben ihm recht. Außerdem geht es bei diesem Spiel nicht darum, den Schnellsten zu ermitteln. „Das sind in der Regel ja immer die gleichen Schüler. Das frustriert die anderen nur.“ Deshalb handelt es sich hier um ein Zeitschätzspiel. Die Kinder laufen von einer Pylone zur zehn Meter entfernten anderen und sollen auf dem Rückweg genau so lang brauchen wie auf dem Hinweg. Gemessen wird das von der Konsole, dazu tragen die Kinder ein Band mit einem Chip am Arm. Es gilt also gleichmäßig zu laufen. Gewonnen hat, dessen Zeitwerte übereinstimmen. An dem Tag ist das eine Gruppe Mädchen.

Dafür bekommen sie einen Stern und Konfettiregen auf dem Display – eben wie bei einer Playstation. Die Sterne können sie über eine eigene App sammeln, Ranglisten innerhalb der Klasse oder Schule belohnen den Einsatz und fördern den Ehrgeiz. Über 100 Spielvarianten seien laut Paes in der Konsole möglich, Lauf- und Ballspiele könnten mit Geschicklichkeit, Balancieren oder das Stapeln von Gegenständen verbunden werden. Die Anleitung dazu finden sich in der Sportstation. Durch Gruppenbildung werde der Teamgeist gestärkt. „So werden auch Kinder begeistert, sich zu bewegen, die sonst am liebsten vor dem Computer oder auf dem Sofa sitzen“, glaubt Paes.

Die nächste Generation der Spielgeräte

Als „motivierende Ergänzung des Sportunterrichts“ sieht Schulleiter Gessenharter die Konsole: „Der Sport lebt von der Vielfalt.“ Und wenn die Konsole die Kinder dazu bringe, sich mehr zu bewegen, warum sie nicht einsetzen. Hakan Ataman, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, glaubt, „dass das die nächste Generation der Spielgeräte ist“, die in Kombination mit dem klassischen Sportunterricht künftig in der Schule eingesetzt werde.

Der Förderverein hatte den Kauf zweier Spielkonsolen samt Hunderter von Bändern im Wert von 5000 Euro ermöglich. Er stellte dafür einen Antrag bei der Beisheim-Stiftung, die dann die Konsolen für die Königseggschule und die Mittelschule bezahlte. Vermittelt hatte den Kontakt zur Stiftung die Margo GmbH, die als Ideengeber, Berater und bei der Umsetzung die Sportstation unterstützt. Sie will noch viel mehr Schulen dafür gewinnen.

