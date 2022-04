Ein fanatischer Eiferer, der Milde zeigt: Der Sonthofer NSDAP-Kreisleiter Fritz Kalhammer

Für das Buch „NS-Belastete aus dem Allgäu“ hat Elisabeth Luther Dr. Fritz Kalhammer portraitiert, den Sonthofer NSDAP-Kreisleiter, einen Mann mit zwei Seiten.

05.04.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Die Zeit des Nationalsozialismus wurde in Deutschland zwar im Großen aufbereitet, aber es gibt Lücken im Detail – vor allem auf lokaler Ebene in Bayern. Das sagt Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Proske. Einige dieser Lücken soll eine von ihm herausgegebene Buchreihe schließen. Soeben ist ein zwölfter Band unter dem Titel „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ über „NS-Belastete im Allgäu“ erschienen. Darin finden sich auch Menschen, die das Terrorsystem der Nationalsozialisten im Oberallgäu am Laufen gehalten haben. Drei von ihnen haben Historiker in der Reihe „Sonthofen entdeckt Geschichte“ im Haus Oberallgäu in Vorträgen vorgestellt: den Kreisleiter und Arzt Dr. Fritz Kalhammer, den Kommandanten der NS-Ordensburg Dr. Theodor Hupfauer und Emil Schmidt, Lagerführer in den KZ-Außenlagern Kempten und Fischen.