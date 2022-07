Ein Flüchtling sucht ein neues Zuhause: Sonthofer Gymnasiasten studieren Musical ein

Sonthofer Gymnasiasten proben das Musical „Das wilde Pack“, das von einem ausgebüchsten Wolf erzählt. Nur noch für die Generalprobe gibt es Plätze.

02.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Sonthofen „Weg da, das ist mein Platz“, schallt es laut aus den 40 Kehlen der Sängerinnen und Sänger des Unterstufenchors der Klassen 5 und 6 am Gymnasium Sonthofen. Der Wolf Hamlet ist irritiert, er dachte, hier beim wilden Pack ein neues Zuhause nach seiner Flucht aus dem Zoo zu finden. Wird er das schaffen?

Die Proben in Sonthofen sind in vollem Gange

Das Zusammenspiel klappt schon

Die Proben für das Musical „Das wilde Pack“ von Robert Neumann (2019) sind in vollem Gange: Eine eigens zusammengestellte Band aus erfahrenen Schülerinnen und Schülern (Leitung: Stephanie Meusburger) begleitet die rockigen, swingenden oder zarten Lieder von Unterstufenchor und vielen Solistinnen und Solisten.

Das Zusammenspiel von ihnen mit Chor klappt schon ganz gut, wenn auch manche Solisten mehrere Anläufe brauchen, um den richtigen Einsatz zu bekommen. Aber dafür sind die Proben ja da. Da es nur noch wenige Tage bis zur Aufführung sind, gibt jeder sein Bestes.

"Ein voller Erfolg"

Mit 19 Liedern wie „Warum seid ihr Menschen so“, „Freunde“ oder dem „Tanz des Vergessens“ wird die Handlung des Stücks untermalt und ausgedeutet, Chorleiterin Lena Li Müller feilt immer wieder an den Choreografien zu den Stücken. Ihr Resümee zu den Vorbereitungen ist positiv: „Die Proben waren ein voller Erfolg.“

Kreative Kostüme

Die 19 Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe (Leitung: Eva Leinen) flitzen in kreativen Kostümen durch die Aula, rühren jetzt in den Proben schon in manchen Szenen oder bringen den ganzen Chor zum Lachen – wenn auch manchmal unfreiwillig. Mehr Mut zum langsamen Sprechen und zu mehr Ausdruck fordern die Lehrerinnen ein – teils sicher gerechtfertigt. Was aber auf jeden Fall schon funktioniert ist die Gemeinschaft und das Zusammenspiel: Hier hat jeder seinen Platz.

Das Musical "Das wilde Pack":

Aufführungen: Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr; Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr; Freitag, 8. Juli, 17 Uhr. Ort: Aula des Gymnasiums Sonthofen. Eintritt frei, Spenden erbeten. Dauer: Zwei Stunden inklusive Pause. Catering: P-Seminar Musikcafé. Die Aufführungen sind ausverkauft. Es besteht noch die Möglichkeit, die Generalprobe am Dienstag, 5. Juli, ab 14 Uhr zu besuchen. Informationen im Sekretariat der Schule, Telefon 08321/615724.

Das Gymnasium Sonthofen.

Das Musical "Das wilde Pack" von Robert Neumann.

