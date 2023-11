Von Spiritual bis Pop: Das berührende Kirchenkonzert der Musikkapelle Stein

Die Musikkapelle Stein bietet bei ihrem Kirchenkonzert in Immenstadt gefühlvolle Bläserklänge und ein emotionales Gesangsduett. Das Programm kommt bestens an.

22.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Draußen die ersten Schneeflocken des Winters, drin in der fast vollbesetzten Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus heimelige und gefühlvolle Klänge: Es war ein besonderer Abend, den die Natur und die Musikkapelle Stein bescherten. Die Blasmusik und ein emotionales Gesangsduett zum Abschluss kamen bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bestens an, wie der minutenlange Applaus am Ende zeigte.

Bereits zum 41. Mal spielte die Steiner Musik ein Kirchenkonzert und bereits seit einigen Jahren zieht sie dafür in die Stadtpfarrkirche. „In Stein wäre es wohl eng geworden“, stellte Dirigent Martin Spettel mit Blick auf die vielen Besucher fest. Und Pfarrer Helmut Epp gab zu Beginn der Hoffnung Ausdruck, dass die Musik den „Weg in die Seele“ finden sollte.

Festlicher Beginn

Das Konzertprogramm war dafür bestens geeignet. Das begann mit dem festlich-fröhlichen und harmonisch vorgetragenen „Simple Melody“ von Fritz Neuböck und setzte sich mit dem rhythmischen „Viva la Vida“ von Guy Berryman und Jonny Buckland kontrastreich fort. Schließlich handelt es sich dabei um einen Titel der britischen Popband Coldplay, der aber auch bestens für eine Interpretation durch eine Blaskapelle geeignet ist. Das hatten 19.000 Musikantinnen und Musikanten heuer schon beim „Woodstock der Blasmusik“ in Oberösterreich unter Beweis gestellt. Und auch die 42 Akteure der Musikkapelle Stein trugen das Stück flott und zugleich gefühlvoll vor.

Spanischer Marsch als Kontrast

Passend zum Ambiente der Stadtpfarrkirche gehörte mit „Bye Bye Spiritual“ auch ein Medley mit Gospel-Songs, arrangiert von Luigi di Ghisallo, zum Konzertprogramm. Hierzu zählten Titel wie „Oh Happy Day“ und „Amazing Grace“ - und die Vielfalt erlaubte es der Kapelle, ihr Können bei den leisen Tönen ebenso zu zeigen wie beim imposanten Miteinander aller Register. Einen Kontrast zum ansonsten überwiegend ruhigen und besinnlichen Programm bot der spanische Marsch „Mar Y Cielo“ von Jorge L. Vargas.

"Ein Teil von meinem Herzen"

Gleich mehrere Solisten bereicherten den Abend. So spielten Johannes Jörg bei „Zuversicht“ von Tobias C. Roggors ein Tenorhorn- und Michael Jörg ein Flügelhorn-Solo. Bei Jonathan Zelters Hochzeitsballade „Ein Teil von meinem Herzen“ war es Florian Schindler, der mit einem gefühlvollen Flügelhorn-Solo beeindruckte. Und am Ende des offiziellen Programms waren es Christina Jörg und Nicola Schafroth, die mit ihrem Gesang beim Dialekttitel „Kimm guat hoam“ von Alfred Jaklitsch für Gänsehaut-Momente sorgten.