Ein Hauch von Neuanfang: So lebt die Leichtathletik in Sonthofen wieder auf

Leichtathletik beim TSV Sonthofen schien ausgestorben – nun erlebt der Sport einen unverhofften Restart. Zwei Zufälle sorgten für die Wende.

27.04.2023 | Stand: 22:48 Uhr

Es ist ein Glücksfall für den TSV Sonthofen. Sie sind ein unverhoffter Segen für den Verein: Sabrina Egerer und Albert Dzhugeliia lassen die Leichtathletik-Abteilung des größten Mehrspartenvereins der Region wieder aufleben. Das Duo leitet seit Mitte April eine neue Leichtathletik-Gruppe und schiebt damit einen Restart an.

„Es ist sehr wichtig für uns, auch damit wir den Begriff „Mehrspartenverein“ aufrechterhalten“, sagt TSV-Präsidentin Heidi Adelgoß. „Wir hatten in den vergangenen Jahren viele Anfragen von Eltern, deren Kinder zu uns kommen wollten. Es ist wichtig, dass wir in Sonthofen wieder Leichtathletik anbieten.“

Klaus Wellmann führte die Abteilung über 30 Jahre

Tatsächlich riecht es nach Neuanfang in der Kreisstadt. Mit dem Abschied des langjährigen Abteilungsleiters und Trainers Klaus Wellmann 2016 endete für den TSV eine erfolgreiche Ära. Wellmann hatte die Abteilung in der Zeit von 1983 bis 2016 geleitet. Eine herausragende Athletin dieser Zeit war Ulrike Schroth, seine heutige Ehefrau, die über 250 bayerische, süddeutsche und deutsche Meistertitel gesammelt hat. Nach Wellmanns Aus war die Suche nach einem Trainer über sieben Jahre lang erfolglos. Der Verein konnte nur auf ein Wunder hoffen.

So weit will Adelgoß nicht gehen, die Vorsitzende freut sich aber über „den neuen Versuch, etwas anzuschieben. Wir müssen erst einmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber wir sind glücklich darüber, dass wir die beiden haben.“ Albert Dzhugeliia ist ein erfolgreicher ukrainischer Stabhochspringer mit langjähriger Trainererfahrung in der Leichtathletik. Das Jobcenter war nach der Durchsicht seiner Vita auf Adelgoß zugekommen und hatte Dzhugeliia „angeboten“. Adelgoß war begeistert und nach einem ersten Kennenlernen sagte der Trainer zu – beide Seiten waren sich einig.

Kompetente Doppelspitze übernimmt

Der Ukrainer spricht exzellentes Englisch, für die Verbesserung seiner Deutschkenntnisse belegt er in Kürze einen Sprachkurs. Sein Ziel ist es, zunächst eine Leichtathletikgruppe für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 13 Jahren aufzubauen. Dabei hat er allemal kompetente Unterstützung. Denn nicht weniger zufällig kam auch das Engagement von Sabrina Egerer für den TSV zustande.

Die 29-Jährige hatte auf der Club-Homepage von Dzhugeliias Zusage gelesen und meldete sich daraufhin ebenfalls bei Adelgoß. „Ich habe gelesen, dass man in Sonthofen einen Neuanfang versucht“, erzählt Egerer. „Ich liebe den Sport und die Arbeit mit dem Nachwuchs – also habe ich mich angeboten.“ Die gebürtige Bad Nauheimerin studierte in Regensburg angewandte Bewegungswissenschaften und zog „aus Liebe zu den Bergen“ vor wenigen Jahren ins Oberallgäu.

Egerer, die in einem Kurheim in Obermaiselstein Mütter und Kinder in einer Rundum-Betreuung für den Alltag begleitet, begann selbst mit sieben Jahren mit der Leichtathletik, entdeckte aber schon im Teenageralter ihre Fähigkeiten als Trainerin. Heute ist Egerer C-Lizenztrainerin. „Ich bin deshalb so verliebt in diesen Sport, weil die Kinder ein ganzheitliches Training bekommen und man ihnen eine gute Grundausbildung vermittelt“, sagt Egerer. „Mein Plan für Sonthofen ist, dass man in der U10 und in der U12 etwas aufbaut und fördert. Priorität hat aber der Breitensportgedanke, um die Kinder an die Sportart heranzuführen. Wenn es für manche sogar zu mehr reicht, kann man höhere Ziele anstreben.“

Neues Training donnerstags ab 17 Uhr

Sie sei ein großer Fan davon, Kindern die Leichtathletik spielerisch beizubringen. Das habe beim Premieren-Training mit ein paar Mädchen mit einer „gewissen Grundsportlichkeit gut geklappt“, sagt Egerer. Das Duo trainiert mit den Kindern donnerstags von 17 bis 19 Uhr in der Sonthofer Baumit-Arena. Und auch wenn die Coaches noch Sprachbarrieren abbauen müssen, zeichnet sich die Aufgabenverteilung bereits ab. „Ich werde mich um die jüngeren Athleten kümmern, Albert wird das Teenageralter übernehmen“, sagt die Langenwangerin. „Es ist wichtig, dass wir beginnen und nach und nach wachsen.“

Das sieht die Präsidentin auch so, die die Abteilung „fürs Erste über den Hauptverein organisieren“ will. „Wenn es sich gut entwickelt, werden wir sicher auch Ehrenamtliche finden, die uns in der Abteilungsleitung helfen“, sagt Adelgoß. Bis dahin will die kleine Gruppe mit Flyern auch an Schulen mit dem Angebot „Leichtathletik in Sonthofen“ werben.

„Mein Wunsch wäre es, dass wir in einem Jahr drei Gruppen im Kindesalter und im Jugendalter mit jeweils über 15 Kindern pro Gruppe haben“, sagt Sabrina Egerer. „Das würde heißen, dass es gut ankommt. Wenn sich dann noch ein fester Kern etabliert, wäre ich glücklich. Aber wir müssen klein anfangen.“ Das mussten die Gründungsväter im TSV einst auch.

Info für Interessenten: Training in der Sonthofer Baumit-Arena ist donnerstags ab 17 Uhr. Oder Anfragen an vorstand@tsv-sonthofen.de