Ehrenamtliche Asyl-Helfer in Wertach im Oberallgäu sind am Limit

31.05.2023 | Stand: 06:20 Uhr

In Wertach gibt es einen kleinen, aber sehr engagierten Helferkreis Asyl. Der ist auch nötig, denn im kleinen Ort mit nicht mal 2500 Einwohnern sind 60 Geflüchtete untergebracht. Trotz aller Bemühungen der ehrenamtlich Tätigen, den Neuankömmlingen kräftig unter die Arme zu greifen in einem für sie fremden Land, stoßen sie an Grenzen, die auch politisch bedingt sind. Der Helferkreis hatte sich deshalb mit einem Hilferuf an den Landtagsvizepräsidenten Alexander Hold gewandt. Der Kemptener ist Sprecher der FW-Landtagsfraktion für Asyl und Integration.

Eineinhalb Stunden hatten Beate Fink, Dr. Martha Egger-Feichtinger, Lisa Bühler und Gottfried Metzger vom Asylhelferkreis Wertach dem Landtagsvizepräsidenten von ihrer Hilfe vor Ort berichtet – und wie allein sie sich dabei manchmal fühlten. „Wir sind da, wenn die Geflüchteten im Ort ankommen und nicht wissen, wo sie untergebracht werden. Wir sind da, wenn es darum geht, die Kinder im Kindergarten und in der Schule anzumelden. Wir sind es, die von der Schule angerufen werden, wenn die Kinder nicht auftauchen. Wir sind da, wenn es um die Organisation von Sprachkursen, Arbeitsplätzen oder Arztbesuchen geht.“

Wertach: Helferkreis kommt an seine Grenzen

Einer der Helfer, Gottfried Metzger, machte beim Treffen mit Hold auf ein weiteres Problem aufmerksam: Finde sich beispielsweise eine Arbeitsstelle für einen Geflüchteten in der Gastronomie, dann scheitere die Umsetzung oft daran, dass die Arbeitszeiten nicht mit den Zeiten des ÖPNV kompatibel seien. „Manchmal fahre ich die Leute dann“, sagte Metzger. Gleiches gelte für die Schulen.

Wertach hat lediglich eine Grundschule. Alle älteren Kinder müssten in die benachbarten Orte fahren. Da dürfe dann kein Schulbus verpasst werden. Auch sportliche Angebote seien, insbesondere für Mädchen, Mangelware. „Und auch Jungs ohne Neigung zum Fußball sind ausgeschlossen“, bemängelte beispielsweise Beate Fink.

Elisabeth Bühler nannte weitere Probleme, auf die die Helfer regelmäßig stoßen: „Wir bekommen oftmals keine Informationen darüber, wer genau nun zu uns kommt, ob Kinder dabei sind, die Leute Englisch oder überhaupt lesen und schreiben können, jemand krank oder vielleicht sogar schwanger ist.“ Das sei aber immens wichtig. „Schließlich sind wir es, die sämtliche Anmeldungen, sei es zur Schule oder zum Sprachkurs, vornehmen oder Anträge wie für die Übernahme von Kita-Gebühren stellen“, machte Bühler klar.

Alexander Hold: Flüchtlinge sollen schneller Zugang zu Sprachkursen bekommen

Hold sagte dazu: „Wir haben zwar dafür gesorgt, dass alle Landkreise inzwischen flächendeckend spezielle Integrationslotsen haben, aber diese stoßen derzeit auch an ihre Grenzen.“ Er kündigte eine Initiative an, um den Informationsfluss zwischen Landratsämtern und Flüchtlingshelfern zu verbessern.

Die Menschen sollten schnell Deutschkurse bekommen, regte Martha Egger-Feichtinger vom Helferkreis an. Und sie sollten auch die Chance haben, zum Arbeiten zu gehen. Sie sagte: „Arbeiten zu dürfen ist ein Grundrecht.“

Auch Alexander Hold findet, dass Geflüchtete bei uns im Land schneller Zugang zu Sprachkursen bekommen sollten. Der Politiker stimmte zu, dass es in der Praxis oft viel zu lange dauere, bis tatsächlich ein Platz im Sprachkurs frei werde.

Aber nur wer unsere Sprache spreche, habe eine Chance auf einen Arbeitsplatz. Und wer arbeite, komme zudem nicht auf dumme Gedanken, sondern integriere sich. „Wenn wir damit warten, bis das Bleiberecht endgültig geklärt ist, verschenken wir wertvolle Möglichkeiten“, sagte der Landtagsvizepräsident.

