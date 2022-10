„Ein Hotel neben dem Hotel“: Allgäuer Berghof erweitert Mitarbeiterhaus

Der Allgäuer Berghof hat sein Mitarbeiterhaus für fünf Millionen Euro umgebaut. Für das Hotel ist es das zweite Großprojekt in zwei schwierigen Jahren.

09.10.2022 | Stand: 20:14 Uhr

Ein Balkon mit Blick in die Oberallgäuer Berge, ein großes Bett, eine bequeme Couch und ein Flatscreen-Fernseher – Diesen Komfort, den viele Hotels nur für ihre Gäste bereithalten, können im Allgäuer Berghof in Ofterschwang jetzt auch die Mitarbeiter genießen. Denn das Vier-Sterne-Superior-Familienhotel in Ofterschwang hat für fünf Millionen Euro sein Mitarbeitergebäude umgebaut und erweitert. Im Teamhaus „Alpe Eck“ stehen jetzt für die 120 Mitarbeiter zu günstigen Konditionen 53 moderne Wohnungen mit 68 Betten direkt neben dem Arbeitsplatz zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.