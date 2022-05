Ein Lehrstück mit zwei bravourösen Mimen: Theaterereignis in Oberstaufen

Theaterereignis: Die beiden Vollblut-Mimen Doris Kunstmann und Ron Williams machen in Oberstaufen „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ zu einer Komödie mit Tiefgang.

Wer die grandiose und reichlich oscar-dekorierte Hollywood-Adaption von Alfred Uhrys „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ einst gesehen hatte, der war äußerst gespannt, wie sich ein Tournee-Theater (Thespiskarren) mit seinen eingeschränkten Requisiten und Platzmöglichkeiten diesem Thema nähert. Und vor allem, wie kommt das Auto, dem immerhin eine Schlüsselrolle zusteht, auf die Bühne? Doch gemach – mit den zwei seit Jahrzehnten gefeierten Vollblut-Mimen Doris Kunstmann und Ron Williams, ihrem Mitstreiter Benjamin Kernen und einer überaus einfallsreichen Ausstattung und Musik-Auswahl musste man den Vergleich nicht scheuen. Und übrigens, das mit dem Auto wurde genial gelöst.

Personeller Glücksgriff

Doch zunächst zur Story, die nach Atlanta, Georgia, anno 1948 führt. Dort lebt die verwitwete 72-jährige pensionierte Lehrerin Miss Daisy (Doris Kunstmann in Hochform) in wohlsituierten Verhältnissen. Weil die energische und ansonsten im Kopf glasklar strukturierte Lady aber einige (strikt geleugnete) Probleme mit dem Autofahren hat, will Sohn Boolie (alias Benjamin Kernen) für sie einen Chauffeur anheuern. Und hat sich ausgerechnet für den (mit 60 Lenzen auch nicht mehr der Jüngste) Farbigen Hoke entschieden. Ein personeller Glücksgriff (wie sich später im Verlauf des Stückes noch zeigen sollte) und ab sofort und immer da für die Zuschauer durch den sensitiv agierenden, sangesfreudigen Interpreten Ron Williams.

Zwei Gegenpole

Doch in Atlanta 1948 prallen zunächst zwei Welten, zwei absolute Gegenpole, aufeinander: die der wohlhabenden, gebildeten Südstaaten-Lady und die des farbigen Unterschicht-Angestellten. So verweigert sich die egozentrische Miss Daisy zunächst hartnäckig den Diensten ihres Chauffeurs – sowie der Anerkennung eigener Unzulänglichkeiten. Mit unerschütterlicher stoischer Ausdauer und empathischer Beharrlichkeit gewinnt Hoke schließlich ihr (äußerst widerstrebendes) Vertrauen in seine Person und Fahrkünste. Behutsam und ganz allmählich entwickelt sich zwischen dem zufällig zusammengewürfelten Paar aus konträren Gesellschaftsschichten eine „respektvolle Sympathie“. Und im Verlauf ihrer fast 25-jährigen Zusammenarbeit, in der die stolze Miss Daisy ihrer geistigen Selbstbestimmung beraubt wird, eine ganz besondere tiefe emotionale Verbindung.

Spirituals und Songs

„Hoke, sing für mich“ bittet sie zum Schluss und Ron Williams, der zum Freund gewordene Fremde, singt einige der legendären „Deep South“ Spirituals und Songs für sie und für das von diesem Lehrstück gegen Rassismus und ihren bravourösen Interpreten restlos begeisterte Publikum.

