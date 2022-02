Ein Mann mit Handicap macht Karriere: Bestseller kommt auf Oberstdorfer Bühne

Saliya Kahawattes Buch „Mein Blind Date mit dem Leben“ kommt im Oberstdorf auf die Bühne. Es erzählt von einem Fastblinden, der seinen Traumberuf ergreift.

15.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Saliya Kahawatte (52) war 15 Jahre alt, als er durch eine Augenkrankheit fast sein gesamtes Sehvermögen verlor. Doch er behielt sein Handicap großteils für sich und machte Karriere in der Hotellerie und Gastronomie. 2009 schrieb er seine Autobiografie „Mein Blind Date mit dem Leben“. Das Buch war ein großer Erfolg, und es wurde verfilmt. Stefan Zimmermann, Regisseur und Leiter des „Agon-Theaters“ in München, schuf eine Adaption für die Bühne. Seine Produktion zeigt die Kulturgemeinschaft Oberallgäu am Montag, 21. Februar, in Oberstdorf. Mitwirkende sind unter anderem Benedikt Zimmermann und Ursula Buschhorn. Mit Regisseur Johannes Pfeifer sprach Veronika Krull.

Wie „witzig“ war die Romanvorlage?

Johannes Pfeifer: Die Romanvorlage hat viel Humor. Das ist aber jetzt nicht als witziges Buch gedacht. Es werden in dem Roman viele Erinnerungen aufgerufen, da ist dann auch viel Anekdotisches dabei.

Welche Akzente setzt Ihre Komödie?

Pfeifer: Ja, die Akzente, die sind eigentlich so gesetzt, dass man sich die Not dieses Menschen anguckt, die auch seine Träume betrifft. Es ist diese Krankheit, die ihm Steine in den Weg legt. Wo Nöte auftreten, wird es auch menschlich. Komödienhafte Elemente finden sich in den Anekdoten, in dem sehr humorvollen Blick auf sein Leben. Wobei es ja kein richtiger Rückblick ist, weil er ja noch lebt. Der Grundhumor, den er hat, besteht darin, das Witzige in den Situationen zu erkennen, die er erlebt hat. Es gibt Menschen, die zurückblicken und eher die Tragödien sehen, und es gibt Menschen, die eher die Komödien sehen.

Haben Sie den Autor kennen gelernt? Hat er vielleicht sogar Ihre Inszenierung gesehen?

Pfeifer: Nein, er hat es nicht gesehen. Sein Besuch war vorgesehen bei einem Gastspiel in Buxtehude, aber nach acht Vorstellungen kam der Lockdown. Wir haben uns sehr knapp verpasst. Aber Stefan Zimmermann, der das Theaterstück nach dem Roman geschrieben hat, hat den Autor einmal in Hamburg besucht.

Wie stellt man die Welt eines Blinden auf der Bühne dar?

Pfeifer: Das Bühnenbild ist aus der Idee entstanden, wie er selber die Sicht auf die Welt beschreibt: als ein Blick wie durch eine Milchglasscheibe. Dies haben wir versucht, im Bühnenbild wiederzugeben mit halb durchscheinenden Wänden, hinter der man Schatten erkennen kann. Wir haben diese Idee dann noch weiter getrieben, indem auch die Requisiten wie Teller oder Papier eine transparente Milchglasoptik haben.

Wie hat sich der Schauspieler auf diese Rolle vorbereitet?

Pfeifer: Es gibt Simulationsbrillen, die man sich aufsetzt: Man sieht dann alles fleckig. Marcus Abdel-Messih, der die Rolle in der ersten Tournee gespielt hat, ist damit auch rausgegangen. Auf dieser Tournee hat Benedikt Zimmermann die Rolle übernommen. Ihm habe ich den Tipp weitergegeben. Er hat diese Brille beim Blindenverband bestellt und versucht, sich mit dieser Brille zu bewegen. Es gibt einen Eindruck. Das ist vergleichbar mit der Netzhautablösung im Alter: Ich habe sämtliche Stufen bei meinem Vater erlebt. Er hat mir genau die Bilder beschrieben, wie er Flecken gesehen hat, wie er seinen Blick so fokussieren muss, damit er sein Gegenüber erkennt. Ich konnte also auch Erfahrungen aus meinem persönlichen Bereich mit einbringen.

Die Vorstellung: „Mein Blind Date mit dem Leben“ wird am Montag, 21. Februar, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus aufgeführt. Karten gibt’s im Eberl-Medienshop und in der Buchhandlung Lindlbauer in Immenstadt, bei den Tourist-Informationen in Sonthofen und Oberstdorf. Anmeldung erforderlich unter E-Mail: karten100@web.de oder Telefon 08323/9980078. Es fährt ein kostenloser Bus nach Oberstdorf. Abfahrt ist um 19 Uhr am Hofgarten in Immenstadt.

