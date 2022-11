Ein Mann will Rache: Wie der "Graf von Monte Christo" in Oberstaufen auf die Bühne kommt

Alexandre Dumas Geschichte „Der Graf von Monte Christo“ spielt das Ensemble Theaterlust in einer eigenen Bühnenfassung in Oberstaufen. Welche Akzente sie setzt.

Edmond, der junge Seemann, wird unverschuldet zum Opfer missgünstiger Zeitgenossen und landet im Kerker. Doch er kämpft sich frei und trachtet fortan danach, Rache zu nehmen an den Tätern. Der Roman „Der Graf von Monte Christo“ diente Sarah Silbermann als Vorlage für ein Schauspiel, das von „Theaterlust“ München auf die Bühne gebracht wurde. Am Dienstag, 22. November, wird das Stück von der Kulturgemeinschaft Oberallgäu in Oberstaufen gezeigt. Inszeniert wurde das Werk vom Theatergründer Thomas Luft. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Frau Silbermann ist bei „Theaterlust“ für die Kostüme zuständig. Wie kam es zu der Doppelaufgabe?

Thomas Luft: Also, mit Sarah Silbermann arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Und ich habe festgestellt, dass sie ein gutes dramaturgisches Auge hat. Sie hat aus dem unglaublich komplexen Roman eine Abenteuergeschichte gemacht, mit kriminalistischen Anklängen und ein bisschen Moral. Natürlich besprechen wir uns, wir sind ein Team. Sarah Silbermann hat das Stück geschrieben, gut geschrieben, für die Schauspieler sehr griffig. Sie ist ja nah an uns dran, sie kennt die Schauspieler. Für sie war es leicht, die wichtigsten Stationen zu komprimieren.

Von der Zeit nach Napoleon bis zur Gegenwart: Wie hat die Autorin diesen Sprung bewältigt?

Luft: Im Prinzip hat sie das gar nicht bewältigt. Denn die Geschichte bleibt erstmal so in der Zeit, aber die Art und Weise, wie man die Figuren zeigt, welche Haltung sie haben, und welche Texte man ihnen gibt, ist eine Brücke in die Gegenwart. So zeigen wir Haydée als eine junge Frau, die ihrem Stiefvater ebenbürtig ist. Wir drücken es aus in einem Bühnenkampf, wo beide an einem Strick ihre Kräfte messen, und sich herausstellt, dass sie ihm ebenbürtig, vielleicht besser ist. Die Schülerin übertrifft den Lehrer. Im Stück von Dumas könnte man das eher in Richtung Altherrenfantasie deuten.

Welche Handlungsstränge fehlen in der aktuellen Bühnenfassung?

Luft: Sehr verdichtet haben wir die Geschichte um den Staatsanwalt von Marseille. Es spielen aber auch noch andere Figuren eine Rolle, die in unserer Geschichte nicht vorkommen. Man muss es verdichten, damit deutlich wird, dass es bei den Protagonisten um die jungen Leute geht.

Was war für Sie das Wichtigste bei der Inszenierung?

Luft: Ein Augenmerk galt der Frage der Darstellung, ohne dass wir eine gewollte Modernität schaffen – alle tragen Anzüge oder wohnen in Plattenbauten. Für uns war es wichtig, auch im Gespräch mit Johannes Schön, dem Darsteller des Edmond, eine Figur zu zeigen, die massiv in Zweifel gerät. Was passiert, wenn alle machen, was ich mache. Wir haben versucht, seine eigene Befindlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Edmond trifft nach seiner Rückkehr auf eine Gesellschaft, die kapitalistisch ist, nur auf Wachstum bedacht, darauf, die eigenen Pfründe zu mehren. Er ist der Sprengsatz in dieser Gesellschaft. Wir haben sogar überlegt, ihn zu einem Terroristen zu machen, aber damit hätten wir das Stück komplett verbogen.

Wie sieht die Gesellschaftskritik in Ihrem Stück aus?

Luft: Edmond alias der Graf von Monte Christo bringt die Menschen zu Fall, die ihn zu Fall gebracht haben. Er ist kein Mörder, aber er initiiert Prozesse, die zu bestimmten Ereignissen führen. Die Ereignisse sind so massiv, dass sie den einen in den Selbstmord treiben, den anderen in den Wahnsinn und den dritten in den sozialen Abgrund stürzen. Die Kritik zeigt sich eher zwischen den Zeilen, am Ende in zwei konkreten, fließenden Sätzen, die darauf hinauslaufen: Ihr müsst es besser machen als wir.

Wie hat man sich die musikalischen Elemente vorzustellen?

Luft: Also, wir arbeiten auf der Bühne live mit E-Gitarre, Geige und Schlagwerk: Das sind zwei große Bleche, die auch Teil des Bühnenbilds sind. Ich wollte den metallischen Klang, um auch Momente der Gewalt zu verdeutlichen. Es werden auch Trommeln eingesetzt, um den Spannungsbogen zu ziehen.

Das Schauspiel „Der Graf von Monte Christo“ wird am Dienstag, 22. November, um 20 Uhr im Kurhaus in Oberstaufen aufgeführt. Karten gibt’s in der Tourist-Information Oberstaufen, Telefon 08386/93000, im Eberl-Medienshop, Telefon 08323/802-150, unter Telefon 08323/9892691 oder ab 19 Uhr an der Abendkasse. Es fährt ein kostenloser Bus ab Sonthofen über Immenstadt nach Oberstaufen. Anmeldung erforderlich unter Telefon 08323/9980078 oder unter E-Mail: karten100@web.de. Abfahrt um 18.50 Uhr am TÜV Sonthofen.

Zur Person: Thomas Luft wurde 1967 in Lauterbach (Hessen) geboren. Er schloss 1992 seine Schauspielausbildung in München ab und war danach als Schauspieler am Theater in Zürich, München und Regensburg sowie als Darsteller in Fernsehserien tätig (unter anderem „Die Rosenheim-Cops“). 2003 gründete er mit Anja Klawun die „Theaterlust“ München. (vk)

Das Ensemble Theaterlust aus München.

