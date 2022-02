Ein Marterl in Immenstadt als Anklage gegen die Polizei

Gedenktafel bezieht sich auf den Tod eines Mannes vor 16 Jahren in Immenstadt. Die Staatsanwaltschaft weist die Behauptung über die Schuld von Beamten zurück.

Fußgängern und Radfahrern ist ein Marterl an der Missener Straße in Immenstadt aufgefallen. Zwischen der Staatsstraße und dem Geh- und Radweg sind Bilder von einem Mann zu sehen, der am 14. November 2006 verstarb. Dazu steht in dem Schaukasten ein Text. Und der hat es in sich: Darin ist von einem Polizeieinsatz die Rede, infolge dessen der damals 42-jährige Oberallgäuer „den Erstickungstod“ erlitten haben soll. Das erinnert an den Tod von George Floyd, der 2020 in Minneapolis durch Polizeigewalt erstickte. Doch mit dem Fall in den USA ist der Tod des 42-Jährigen in Immenstadt nicht vergleichbar. Das geht aus einer aktuellen Erklärung der Staatsanwaltschaft Kempten sowie dem Polizeibericht von 2006 hervor.