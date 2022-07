Ein Meister der Überraschung: Organist Walter Dolak beeindruckt in Immenstadt

Beim Konzert des Allgäuer Organisten Walter Dolak in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus wird Improvisation zum Fest. Es bietet höchstes Hörvergnügen.

06.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Immenstadt Das „Phantom der Oper“ hat sich in die Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus verirrt. „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ wirbeln. Alexanders Ragtimeband spielt auf. Die Hörergemeinde trifft sich auf Stippvisite „am Brunnen vor dem Tore“. Auf Wunsch der Besucher an Walter Dolak. Deren Sturmschritt durch den Garten der Musik nimmt der Organist gelassen, flechtet findig aus der bunten Sammlung quer durch Genre, Stil, Epoche farbenfreudige Girlanden: in zartesten Blättchen des Rohrflötenregisters bis zum opulenten Bukett aus komplexen Koppelungen. Vom feinen Saitenhauch zum volltönenden Orchester.

Wie Klänge zu Ereignissen werden

Dolak liebt die Improvisation seit Schülerzeiten, zelebriert sie leidenschaftlich auf der Königin der Instrumente, weist sich – wieder einmal – als wahrer Meister, Klänge zu Ereignissen zu formen. Auch wenn der renommierte Organist auf Erfahrung setzen kann, bestimmte „Bestellungen“ vorhersehbar sind, steckt das Wunschprogramm für ihn wie für seine Gäste voller Überraschungen.

Staunen bei fast jedem Takt

Was ad hoc gereiht von der Empore tönt, die gespannt Lauschenden in fast jedem Takt erneut in Erstaunen versetzt, ist höchste Kunst. Verlangen doch Klangfolgen, die erst in der Ausführung entstehen, die virtuose Beherrschung des Instruments, dezidierte Kenntnisse der Parameter der Stile wie hohe Findigkeit, kreativ zu kombinieren. Ansonsten droht schlechte Kopie bis Kakophonie.

Ein Feuerwerk der Farben

Bei Walter Dolak wird Improvisation zum Fest, zum Feuerwerk an Farben, zur hochklassigen Galerie dynamischer, spannender Klangbilder. Sein besonderes Talent, seine Bravour, maximal divergierende Melodik und Rhythmik fließend wie wirkungsvoll zu winden, disqualifiziert so manchen Arrangeur, dessen Potpourris dagegen nach brachialem Bruch, gequälter Zwangsvereinigung klingen. Dolak koppelt kreativ Kirchenlied an Kinderlied, Schlager zur Folklore, klassisches Barock in Popsongs, als habe das ein genialer Tonsetzer so notiert.

Eine zweite Leidenschaft ausgespielt

In diesem Konzert spielt er seine zweite Leidenschaft aus: Französische Orgelmusik der Romantik. Großartig, bisweilen hart an der dynamischen Obergrenze, in einem feinsinnig gesteigerten Farbenrausch. Léon Boellmanns „Suite Gothique“ erfährt in Dolaks exzellenter Interpretation ihre leuchtende Brillanz, ihre ganz besondere französisch-romantische Attitüde. Folkloristisch angehaucht durch Alexandres Borodins „Steppenskizzen“ gratuliert der Schwangauer Tastenkünstler César Frank zum 200. Geburtstag, beweist in der Paraphrase „Danse Macabre“ von Saint-Saens sein Feingefühl für die Franzosen, seine werkgerechten, ausgefeilten Wiedergaben.

Musikalischer Spaß. Meister-Klasse. Höchstes Hörvergnügen.

Der Förderverein Freunde der Kirchenmusik St. Nikolaus in Immenstadt.

