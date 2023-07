Ein Nahwärmenetz in Immenstadt aus privater Hand

Ein Bauunternehmer und ein Heizungsbauer tun sich zusammen, um einen Immenstädter Stadtteil mit Wärme zu versorgen. Baubeginn ist im September 2024 geplant.

02.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Timo Sandholzer, Heizungsbauer aus Kempten, und Elmar Mair, Bauunternehmer aus Martinszell, haben sich zusammengetan. Für ihr Projekt ist das genau die richtige Mischung: Im Nord-Westen von Immenstadt wollen sie einen Stadtteil mit Nahwärme versorgen. Einige Hausbesitzer mit großen Mehrfamilienhäusern haben bereits ihr Interesse bekundet. Gebaut werden soll ab 2024, in die Häuser soll die Wärme ab Frühjahr 2025 fließen.

Das Wohngebiet an der Missener Straße bietet sich für das Projekt an, da dort viele Hochhäuser stehen. Für sie lohnt sich ein Anschluss ans Nahwärmenetz. Außerdem haben sich die Voraussetzungen für eine zentrale Wärmeversorgung elementar verbessert, wissen auch Mair und Sandholzer. Denn in den nächsten Jahren wird die CO2-Steuer kräftig steigen und vor allem den Verbrauch von Heizöl und Gas enorm verteuern. Damit werden Nahwärmenetze, die zuvor bei niedrigen Öl- und Gaspreisen kostenmäßig nicht mithalten konnten, zu einer echten Alternative. Gute Erfahrungen habe Mair bereits bei einem ähnlichen Projekt in Martinszell gemacht. Derzeit laufe ein zweites in Oberdorf.

Als Vorteile der zentralen Wärmeversorgung führt Sandholzer „den Wegfall von Wartung, Ausfallrisiko und Kaminkehrerkosten“ ins Feld. Außerdem sparten sich Hausbesitzer beispielsweise den Platz für die Heizungsanlage oder den Öltank und steigerten den Wert ihrer Immobilie durch einen besseren Status im Energieausweis. „Und wir bieten eine 100-prozentige Versorgungssicherheit“, sagt Mair. Gleichzeitig tun die Hausbesitzer etwas fürs Klima, indem sie den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren.

350 bis 400 Wohneinheiten

Bisher haben Hausbesitzer für 35 bis 40 Anschlüsse ihr Interesse angemeldet. Das entspreche etwa 350 bis 400 Wohneinheiten. Bis Oktober nehmen die beiden noch Kunden an, dann entscheiden sie darüber, wie groß das Netz in dem Gebiet wird. „Wobei wir die Größe der Rohrleitungen daran messen, wie viele bis zu dem Zeitpunkt mitmachen“, erläutern Mair und Sandholzer. Größere Rohre wären nicht wirtschaftlich.

Für das Projekt haben sie die S&M Energiekonzepte GmbH gegründet. Insgesamt schätzen sie ihre Ausgaben auf 2,3 Millionen Euro. Neben dem Leitungsnetz, das in den Straßen des Wohngebiets verlegt wird, errichten die beiden eine Heizzentrale in der Größe eines Einfamilienhauses, in der Hackschnitzel verbrannt werden, die aus den regionalen Wäldern kommen sollen.

Vorgesehen seien laut Mair drei Heizkessel, um einen ständigen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Außerdem erhält jeder Hausanschluss eine Übergabestation, die aus Wartungsgründen im Besitz von S&M bleibt. Nach der Detailplanung, dem Einholen der Genehmigungen und den Förderanträgen soll im September 2024 der Baubeginn sein.

Was zahlen die Hausbesitzer?

Und welche Kosten kommen auf die Hausbesitzer zu? Wie die beiden erläutern, liege der Brutto-Anschlusspreis – je nach Höhe des Heizbedarfs – bei Kosten ab 14.280 Euro (Einfamilienhaus). Durch die staatliche Förderung für effiziente Wärmenetze verringere sich jedoch der Anschlusspreis. Der Verbrauchspreis setzt sich aus einer Grundgebühr zusammen, die sich nach der jeweiligen Wärmeleistung richtet, und einem Arbeitspreis, der derzeit brutto 9,1 Cent pro Kilowattstunde betrage.

Sandholzer und Mair betonen, dass sie mit ihrem Projekt nicht in Konkurrenz mit dem Fernwärmenetz der Stadt treten wollen. Das sieht auch Bürgermeister Nico Sentner so: „Für uns wäre die Ausweitung des Netzes über die Konstanzer Aach sowieso nicht infrage gekommen.“ Deshalb sei er froh über das Angebot von privater Seite, das den CO2-Ausstoß reduziert.

Infos: www.sm-energiekonzepte.de E-Mail: info@sm-energiekonzepte.de

