Ein neuer Weg für die Wertung: Premiere bei der Blasmusik Oberstaufen

Das Frühjahrskonzert der Blasmusik Oberstaufen soll zu einer Premiere werden: Erstmals beurteilt ein Juror den Vortrag verschiedener Stücke. Wie es dazu kam.

18.04.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Eigentlich sollte alles geheim bleiben. Doch dann fanden die Pläne solch positives Echo, dass sie bei der Bezirksversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) vorgestellt wurden: Das Frühjahrskonzert der Blasmusik Oberstaufen soll zu einer Premiere werden. Erstmals beurteilt ein Juror die Interpretation verschiedener Stücke. Welche es sind, wissen nur er und der Dirigent.

Dirigent Wolfgang Schädler, der die Blasmusik Oberstaufen seit 2018 leitet, hatte die Idee dazu. Die Corona-Pandemie hatte durch staatlich verhängte Auftrittsverbote und starke Beschränkungen für Proben das Musizieren zunächst unmöglich gemacht und dann stark erschwert. In Konferenzen per Internet berieten Vorstände und Dirigenten von Musikkapellen, wie man aus diesem „Loch“ für die Laienmusik wieder herausfinden könnte.

Zeitaufwendige Vorbereitung

Wertungsspiele seien eine Idee gewesen, berichtet Wolfgang Schädler. Sie finden normalerweise anlässlich von Bezirksmusikfesten statt. Bei ihnen können sich verschiedene Blasorchester in unterschiedlichen Leistungsstufen von einer Jury beurteilen lassen. In ihr sitzen drei Wertungsrichter. Solche Beurteilung hat den Vorteil für die Musiker und den Dirigenten, ihren Leistungsstand zu überprüfen. Doch die Vorbereitung ist zeitaufwendig.

Musikkapellen in Tourismusregionen haben aber oft schon einen ausgefüllten Jahreskalender – wie zum Beispiel die Blasmusik Oberstaufen. Mit Proben, Stand- und anderen Konzerten sowie der Teilnahme an Festen kommen die Musiker auf gut 100 Einsätze im Jahr, berichtet Wolfgang Schädler. Da sei es ihnen, die ja in ihrer Freizeit musizieren, nicht zuzumuten, auch noch zusätzlich ein probenintensives Wertungsspiel vorzubereiten.

Große Zustimmung

Deshalb schlug der 46-Jährige einen anderen Weg vor: Man solle das Jahreskonzert eines Musikvereins beurteilen. Die Idee stieß auf so große Zustimmung, dass jetzt sogar Thomas Hartmann, Bundesdirigent des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, selbst die Aufgabe übernehmen will.

Die Musikerinnen und Musiker der Blasmusik Oberstaufen haben dazu für das Frühjahrskonzert lauter neue Stücke einstudiert, auch viele aus der Oberstufe, berichtet Wolfgang Schädler. Nur eines sei aus einem vergangenen Konzert übernommen worden. Und auch das musste neu einstudiert werden, weil es lange nicht gespielt worden war.

Neue Literatur

Für das Jahr 2020 hatten die Orchestermitglieder und ihr Dirigent eigentlich auf ihr Jahreskonzert verzichten wollen, um neue Literatur einzustudieren und damit das Leistungsniveau der Kapelle zu steigern. Alle waren damals von dieser Idee begeistert, erinnert sich Wolfgang Schädler.

Dann kam die Pandemie mit ihren Beschränkungen und dem Mangel an Spielmöglichkeiten. Jetzt sei man wieder auf dem musikalischen Niveau von 2020 vor der Pandemie angelangt, beurteilt Wolfgang Schädler den Leistungsstand seiner Blaskapelle.

Lieber wäre es ihm gewesen, wenn die Musikerinnen und Musiker von der bevorstehenden Bewertung nichts erfahren hätten müssen. Denn: „Jetzt sind wahrscheinlich ein paar aufgeregt.“ Und genau das wollte er vermeiden.

