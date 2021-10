Ein Rohr wird unterm Bahngleis von Seifen durchgepresst

In Immenstadt-Seifen löst ein Wasserrohrbruch eine größere Aktion aus. Erst soll nur eine neue Leitung verlegt werden. Aber dann kommt noch mehr dazu.

21.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Rohrbruch war der Auslöser für ein größeres Bauvorhaben in Immenstadt-Seifen. Dadurch musste mitten im Ort die Hauptwasserleitung im Bereich des Bahnübergangs in Seifen außer Betrieb genommen werden. Jetzt wollen die Stadtwerke Immenstadt die störanfällige Asbestzementleitung durch eine neue Rohrverbindung ersetzen, um den Ort auch mit ausreichend Löschwasser zu versorgen. Mittlerweile haben sich weitere Aufgaben ergeben und am Ende sind die Kosten stark angestiegen. Notgedrungen mussten die Stadträte im Hauptausschuss die erhöhten Ausgaben zur Kenntnis nehmen.

Robert Kennerknecht vom Tiefbauamt schilderte die ganze Maßnahme im Ausschuss. So muss die neue Rohrverbindung unter den Gleisen am Bahnübergang in der Straße „An der Illerau“ durchgepresst werden. Dafür hatte ein Ingenieurbüro zunächst 230 000 Euro an Kosten veranschlagt.

Im Laufe des Jahres stellte sich aber heraus, dass als Ersatz für die Hochspannungsleitung im neuen Gewerbegebiet Seifen-West II neue Stromkabel in Seifen verlegt werden müssen. Sie sollen ebenfalls am Bahnübergang durchgezogen werden. Außerdem soll ein Straßenbeleuchtungskabel eingebracht werden. Die Wasserleitung und mehrere Stromkabel werden nun in einem wesentlich größeren Leerrohr gemeinsam verlegt.

Bahn verzögert Ausschreibung

Als die Stadt deshalb mit der Deutschen Bahn AG verhandelte, seien von deren Seite aber höhere Anforderungen für die Antragsstellung und die Bauausführung gestellt worden, hieß es im Ausschuss. Dadurch verzögerte sich die Ausschreibung der Arbeiten, die Preise auf dem Markt stiegen und die Auftragsbücher vieler Firmen waren bereits voll. Von zehn angeschriebenen Baufirmen gaben nur zwei ein Angebot ab. Die Folge: Die Kosten kletterten auf 320 000 Euro – 90 000 mehr als ursprünglich gedacht. Obwohl sich auch das AÜW daran beteiligt, bleibt der Großteil an den Stadtwerken und der Stadt hängen.

Wie die Stadtwerke mitteilen, ist derzeit die Firma Brutscher an der Bahnquerung damit beschäftigt, die Zubringerleitungen für die Durchpressung herzustellen. Nächste Woche soll dann die Firma Hubert Schmidt mit der Durchpressung beginnen. Die gesamten Arbeiten werden sich wahrscheinlich bis Mitte Dezember hinziehen. Dabei sei immer wieder mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Lesen Sie auch

ÖPNV im Unterallgäu Regio-S-Bahn: Wie die Haltestelle in Heimertingen aussehen wird

Lesen Sie dazu

Ein Wasserrohrbruch führt in Lindenberg dazu, dass die Schule ausfällt. Wieso sich die Reparaturen über einen Tag erstreckten.