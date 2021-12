Ein Stammplatz für den Winter

Am Parkplatz „Großer Wald“ bei Wertach liegen jede Menge gefällter Fichten. Wie das die Verantwortlichen begründen und was mit den Parkplätzen ist.

Normalerweise ist der Wanderparkplatz „Großer Wald“ zwischen Wertach und Kranzegg in der Urlaubszeit und an den Wochenenden gut mit Autos von Wanderern belegt. Jetzt stapeln sich dort Holzstämme. Das hat einen besonderen Grund, informieren die Staatsforsten in einem Schreiben.

„Der Herbst ist bei uns am Forstbetrieb Sonthofen die Haupteinschlagszeit für Holz“ erläutert Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. Ab September seien die Bäume außer Saft. Das bedeute, dass das Wachstum zurückgeht und sie weniger Wasser aus dem Boden aufnehmen und im Stamm nach oben transportieren. Deshalb sitze die Rinde fester und es komme bei der Holzernte zu weniger Beschädigungen an den verbleibenden Bäumen. Zudem hätten die Holzstämme einen „geringeren Feuchtegehalt als im Sommer“. Das sei für die Weiterverarbeitung von Vorteil. Oetting: „Da aber irgendwann der Winter mit viel Schnee kommt, schauen wir, dass wir unseren Holzeinschlag zum Großteil bis Weihnachten über die Bühne bringen.“

Laut Oetting war dieses Jahr das Zeitfenster durch die bis Ende September geltende Einschlagsbeschränkung für frisches Fichtenholz zusätzlich verkürzt. Hintergrund der deutschlandweiten Regelung war der enorme Schadholzanfall durch Borkenkäfer in vielen Regionen. Zudem waren die Kapazitäten der Holzeinschlagsfirmen durch diese Zwangsnutzungen gebunden. Oetting betont: „Wir haben deshalb die letzten Wochen Gas gegeben und verstärkt Holz geerntet.“ So auch im Großen Wald.

Ungefähr 3000 Festmeter Fichtenholz wurden dort bis November eingeschlagen. „Das ist ein Drittel meiner Jahresmenge im gesamten Revier“ erklärt der zuständige Förster Rainer Ruf. Gut die Hälfte dieser Holzmenge habe ein örtlicher Forstunternehmer mit Seilbahn im Steilgelände oder mit Großmaschinen (Harvester) und Rückezug im befahrbaren Gelände aufgearbeitet. „Die andere Hälfte haben unsere Forstwirte Florian und Hermann Karg, Jonas Wechs und Jonas Echle gefällt, entastet und zu Verkaufssortimenten eingeschnitten“, erläutert Ruf. „An die Waldstraße kam dieses Holz mit dem Rückezug des örtlichen Unternehmers.“ Die Holzernte in kurzer Zeit habe zur Folge, dass der Holztransport in die Sägewerke kaum hinterherkommt. Deshalb blieben gesägte Stämme im Wald auch mal einige Monate liegen, denn im Winter bleibt das geschlagene Holz in der Regel frisch.

Im Großen Wald ist das laut Oetting anders: „Die Kessellage zwischen Grünten und Wertacher Hörnle ist oft von Dezember bis Anfang Mai zugeschneit, die Forstwege dann nicht befahrbar.“ Deshalb sei ein Teil des Holzes vor den Schneefällen aus dem Wald gefahren und am Wanderparkplatz zwischengelagert worden. Oetting: „Bei qualitativ besseren Holzsortimenten rentiert sich dieser Mehraufwand.“

Das Risiko einer Holzentwertung vor Abfuhr im Frühjahr sei „einfach zu groß“. Am Wanderparkplatz sei das Holz den Winter über zugänglich und könne jederzeit in die Sägewerke geliefert werden. Von Vorteil sei auch, „dass der Parkplatz Eigentum der Staatsforsten ist und kein Fremdgrund in Anspruch genommen wird“. Mitarbeiter der Staatsforsten sorgten aber auch dafür, dass Winterwanderer ausreichend Parkmöglichkeiten haben.

