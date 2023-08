Ein Stück heile Welt mit Seitenhieben: Hannes Ringlstetter in Immenstadt

Hannes Ringlstetter und seine Band sorgen mit ihrer Mischung aus Rock, Rap und Folk, aus Comedy und Kabarett beim Immenstädter Sommer für gute Laune.

07.08.2023 | Stand: 19:17 Uhr

Was erwartet einen bei einem Abend mit Hannes Ringlstetter? Zwei Stunden volles Entertainment bei einer Mischung aus Rock, Rap, Folk und gesungener Comedy mit a bissl Kabarett und einer großartigen Liveband.

Ringlstetter betritt die Bühne des ausverkauften Immenstädter Klostergartens zunächst alleine und startet das Konzert mit „So bin i“. Im Laufe des Liedes kommt der Rest der zehnköpfigen Band auf die Bühne. Hannes Ringlstetter erklärt, er sei krank – Männergrippe. Glücklicherweise dachte er sich dennoch: „You have to move your ass to Immenstadt“. Jedem anderen hätte er abgesagt. Auf jedes Husten von Ringlstetter reagiert das Publikum mit einem lauten „Ohhh“.

Vielseitigkeit und Spielfreude

Die Musiker überzeugen mit ihrer Vielseitigkeit und Spielfreude. Das Publikum ist von Beginn an gut gelaunt und klatscht begeistert mit. Ringlstetters Texte sind mal humorvoll, mal nachdenklich oder kritisch, verlieren aber nie das Positive aus dem Blick. Mit seiner authentischen Art und der Mischung aus witzigen Anekdoten und guter Musik begeisterte er vor zwei Jahren schon das Immenstädter Publikum. Viele sind dieses Jahr zum zweiten Mal dabei. „Die Allgäuer: treu und gutaussehend … in weiten Teilen. Den Rest zieh mer mit.“

Von weit her angereist

Überraschend viele sind auch von weiter her angereist, um das Konzert zu besuchen: ein Mann aus Augsburg, der Ringlstetter aus dem Fernsehen kennt, eine Frau aus Bad Tölz, die das Ticket zu Weihnachten bekommen hat. Ringlstetter spricht immer wieder direkt mit einzelnen Besuchern. Einer davon ist extra für das Konzert aus Thüringen gekommen.

Aufruf zu mehr Zusammenhalt

Wie auf jeder Tour haben Ringlstetter und seine Bandkollegen auch dieses Mal einen Coversong im Gepäck: „Always Remember Us This Way“ aus dem Film „A Star is Born“. Das nächste Lied – „Iserlohn“ von seinem neuesten Album „Heile Welt“ – ist „aus der unvollständigen Liste: Lieder über Orte, in denen ich nicht auftreten möchte“. Bei „Einfach so“, dem Sternstunden-Song von 2015, ruft der Musiker zu mehr Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft auf – heute aktueller denn je. Dieses Konzert sei Beweis dafür, „dass hunderte Menschen in einem Raum es schaffen, sich nicht anzuscheißen“. Für den „Partyblock“, bestehend aus dem Reggae „Es rengt“ und dem gerappten „Fürchtet euch nicht“, fordert Ringlstetter das Publikum, das den ganzen Abend über eifrig mitklatscht, auf, aufzustehen und zu tanzen. „A Ruah!“ kehrt nach dem gleichnamigen Lied ein, als Ringlstetter mit dem berührenden „Himmel“ an seinen verstorbenen Vater erinnert.

"Positives Trennungslied"

Anschließend performt der in Straubing aufgewachsene Musiker mit „Niederbayern“ eines seiner bekanntesten Lieder. Darauf folgen noch drei Zugaben, unter anderem eine Parodie auf Howard Carpendale. Dieser hat den Song auch schon zusammen mit Ringlstetter in München gesungen. Die Idee dahinter ist ein „positives Trennungslied“.

So singt Ringlstetter mit Howard-Carpendale-Akzent unter anderem „Du kannst von mir aus sofort geh’n, das ist für mich echt kein Problem, ich fänd’ es sogar schön“ und erntet damit einige Lacher. Mit „Heller Schein“ verabschieden die Musiker das Publikum und verbreiten noch ein letztes Mal an diesem Abend positive und hoffnungsvolle Stimmung. Ein Stück heile Welt eben.