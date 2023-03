Ein Talent auf dem Cello: Ramon Boss aus Balderschwang

Der 19-jährige Ramon Boss aus Balderschwang studiert Cello in Augsburg. Obwohl er erst relativ spät mit dem Spielen begann, gilt er als großes Talent.

29.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Wer in Ramon Boss’ Lebenslauf liest, dass er schon als Gymnasiast Jungstudent am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg war, vermutet hinter dem Oberallgäuer Cellisten wohl sofort den Spross einer Musikerfamilie, der von klein auf zum Musizieren angeleitet wurde. Mit dieser Vermutung liegt man allerdings ganz falsch: „Ich bin der erste aus unserer Familie, der den Schritt in die Musik gewagt hat“, erzählt der 19-Jährige, der nach seinem Abitur im vergangenen Jahr einen festen Studienplatz am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg erhalten hat.

Der Weg war steinig

Der Weg dorthin war steinig und hat erst spät begonnen. Während der Balderschwanger bei Wettbewerben häufig auf fünf- oder sechsjährige Buben trifft, begann er selbst erst im Alter von 13 Jahren richtig mit dem Musizieren. Als Grundschüler entdeckte er zwar die Blockflöte für sich und brachte sich das Spielen darauf selbst bei, danach folgte allerdings eine längere musikalische Pause.

Wie in Balderschwang üblich, besuchte Ramon Boss die österreichische Grundschule. Auf Anraten seines Skiclubtrainers wechselte der talentierte Sportler danach ins Gymnasium nach Oberstdorf, da er erst später entdeckte, dass er lieber hobbymäßig auf den Brettern stand, als ein Spitzenniveau auf der Piste anzupeilen.

Eine große Herausforderung

Der schulische Länderwechsel stellte für den Teenager eine große Herausforderung dar. „Ich musste so viel nachlernen, da war keine Zeit mehr, um ein Instrument zu lernen“, erzählt er. Das Angebot, Geige, Cello oder Kontrabass zu erlernen, unterbreitete die Musikschule ihm bereits in der fünften Klasse, wahrnehmen konnte er es erst einige Jahre später. „Mit dreizehn habe ich mich aus meinem Bauchgefühl heraus für Cello entschieden“, erinnert er sich und betont, wie froh er ist, dass er mit dem Cello „die richtige Wahl“ getroffen habe. „Das Cello verbindet so schön die Tiefen des Kontrabass’ mit den Höhen der Geige.“

Ermutigung und Unterstützung

Rückblickend hatte Ramon Boss das Glück, dass einige Menschen ihn auf seinem musikalischen Weg ermutigten und tatkräftig unterstützten. Die Tatsache, dass er als Cellist so schnell vorankam und bald als großes Talent galt, schreibt er in erster Linie seiner Lehrerin Ulrike Loesch zu, die bei ihm noch mehr Freude am Musizieren geweckt und ihm Raum gegeben habe, sich zu entfalten.

Mit Thomas Müller habe er einen „tollen Musiklehrer“ gehabt, der seine Begabung gefördert habe. Besonders dankbar sei er auch seiner Oma. „Sie saß von Anfang immer da und hat mir zugehört. Dieses Zuhören hat mir beim Spielen ein gutes Gefühl gegeben“, erklärt Boss, der durch sein Studium seit September 2021 Cellounterricht bei Julien Chappot erhält und damit noch einmal eine andere musikalische Stufe erreicht hat.

Aufbau eines Repertoires

„Jetzt geht es um Perfektionismus, darum, mir ein Repertoire anzueignen, gut zu spielen und auf ein hohes, technisches Niveau zu kommen“, beschreibt der 19-Jährige seine Ziele. Nachdem er in der 10. Klasse mit dem Gedanken spielte, ins Musikinternat nach Weimar zu wechseln, traf er in der 11. Klasse die Entscheidung, sich als Jungstudent am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg zu bewerben, wofür er die gleiche praktische Prüfung absolvieren musste, wie andere ältere Studenten. Nach bestandenem Abitur musste er sich vor der endgültigen Aufnahme einer weiteren Prüfung, diesmal auch mit zwei jeweils einstündigen Theorieteilen, stellen.

Die Schwierigkeit der Finanzierung

Die Schwierigkeit, die sich ihm bei der Verwirklichung seines Traums in den Weg stellte, war und ist die Finanzierung eines geeigneten Instruments. Noch gut erinnert sich Ramon Boss an den Besuch bei einem Geigenbauer, bei dem er testen durfte. „Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber ich hätte dieses Instrument damals nicht einmal abzahlen können – mir hat das Geld gefehlt.“ Denn alleine ein Spitzen-Cellobogen kostet rund 5000 Euro. Der Geigenbauer riet ihm, Konzerte in Hotels zu geben, was Ramon Boss auch prompt in die Tat umsetzte. Zunächst sorgte er für die musikalische Untermalung von Lesungen, was dem Publikum so gut gefiel, dass es ihn zu alleinigen Auftritten animierte.

Als der Balderschwanger mit 16 Jahren seine ersten Auftritte hatte, stellte sich zunächst die Frage nach dem Programm. „Ich habe überlegt, die Zuhörer an die Klassik heranzuführen, ihnen aber ein extra breit gefächertes Spektrum zu bieten. Ich spiele daher neben Bach-Suiten auch Filmmusik und das ein oder andere Pop-Stück.“

CD mit dem Pianisten Konstantin Lukinov

Auch auf der CD „Silent Moments“, die Boss mit dem Pianisten Konstantin Lukinov eingespielt hat, findet sich eine abwechslungsreiche musikalische Auswahl, die von Johann Sebastian Bachs „Air“ bis hin zum Beatles-Hit „Yesterday“ reicht. „Das sind alles Stücke, die mich schon sehr lange begleiten und die ich oft in Konzerten gespielt habe, weil sie mich von Anfang an fasziniert haben“, erzählt der 19-Jährige, der schon am nächsten Projekt feilt: Bei einem speziellen Klassikfestival in Augsburg möchte er jungen Musikern die Chance bieten, sich einmal auf einer Bühne zu präsentieren.

Das nächste Konzert: Gemeinsam mit dem Pianisten Konstantin Lukinov tritt Ramon Boss am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt auf. Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend unter dem Motto „Über Gershwin und Brahms“ freuen. Kartenreservierung: Telefon 08321/2492, Internet: www.kult-werk.de

