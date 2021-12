Pfarrer Johannes Baptist Schiebel, der Erschließer der Breitachklamm, wäre heuer 150 Jahre alt geworden. Für das Vorhaben gab es nicht nur Zuspruch.

Er war ein Visionär, der schon früh erkannt hatte, dass sich im Oberallgäu der Tourismus entwickeln müsse, um der Bevölkerung zu Arbeit und Wohlstand zu verhelfen: Pfarrer Johannes Baptist Schiebel wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Ohne den umtriebigen Geistlichen wäre die Breitachklamm in Oberstdorf wohl nicht in den Anfängen des 20. Jahrhunderts erschlossen worden.