Ein „vor sich hinbröckelndes Sorgenkind“: Die Burg Fluhenstein in Sonthofen

Der renommierte Forscher Dr. Joachim Zeune erläutert in Sonthofen die Geschichte der Burg Fluhenstein. Er empfiehlt, den zentralen Baukörper zu erhalten.

30.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

661 Jahre ragt sie über die Alpenstadt, die Burg Fluhenstein. Obgleich auf „steilem Fels“, dafür steht ihr Name, ist das einst imposante Bauwerk im Sonthofer Stadtteil Staig lange schon durch Bewuchs „unsichtbar“, der einstige Verwaltungssitz seit zwei Jahrhunderten dem Verfall preisgegeben. Für eine gute Stunde holt der international renommierte Burgenforscher Dr. Joachim Zeune die Burg Fluhenstein aus ihrer unfreiwilligen Verborgenheit. „Sonthofen entdeckt Geschichte“ als gut besuchtes, wissbegieriges Auditorium, das Überraschendes über die heimatliche Burganlage erfährt und engagiert diskutiert.

Zum Abbruch verkauft

Das Felsennest hatte Oswald von Heimhofen 1362 als Wohnsitz erbauen lassen, bis es 1444 im Auftrag des Bischofs von Augsburg eingenommen wurde. Ab 1477 dient die Burg dem Hochstift Kempten als Amtssitz, bis 1769 der letzte Verwalter in das Schloss Sonthofen wechselt. „31 bewohnbare Zimmer“ sind aus dem Jahr 1785 belegt. Gleichwohl ist das Schicksal der Burg Fluhenstein besiegelt: Das junge Königreich Bayern verkaufte sie 1808 an einen Bauern – zum Abbruch. Bis heute ist das Baudenkmal in Privatbesitz und entzieht sich damit einer Nutzung durch die Stadt Sonthofen.

Joachim Zeune Dr. Joachim Zeune Burgenforscher, Vortrag über die Burg Fluhenstein, "Sonthofen entdeckt Geschichte", Alpenstadtmuseum

"Denkmal und Touristenattraktion"

Experte Dr. Joachim Zeune kann den interessierten Besuchern aber mögliche Wege aufzeigen, das „vor sich hinbröckelnde, statisch kollabierende Sorgenkind“ der „Burgenregion Allgäu-Außerfern“ zu retten, als lebendiges Denkmal und Touristenattraktion zu erschließen. „Intelligent gemacht“ sei der zentrale gerundete Baukörper, der Geschosse von Angreifern abprallen lässt, Fluhenstein zur „Schildburg“ macht. Er sei wohl mit vertretbarem Aufwand zu erhalten, schätzt Dr. Zeune, im Gegensatz zu den Resten der Anlage „aus minderwertigem Material“. Aufwand und Kosten vermag der prominente Fachmann, der unter anderem den „Burgenführer Allgäu“ verfasst hat, nicht zu nennen. Erster Schritt dazu, erläutert er seinen interessierten Gästen, sei eine Dokumentation. Eine solche wurde 1998 bereits von der Stadt Sonthofen ausgeschrieben. Deren Ergebnisse indes seien „unauffindbar“.

Eine Sanierung "wäre es wert"

Dr. Zeune betont mehrfach, dass eine Sanierung „es wert wäre“, es „furchtbar schade“ ist, dass immer mehr Bausubstanz verloren geht. Nicht zuletzt weil Fluhenstein in eine „unglaublich tolle Burgenlandschaft“ mit 49 Objekten zwischen Mindelheim und Nordtirol gebettet sei, mitten in der „Burgenregion Allgäu-Außerfern“. Dazu brauche es nun Initiative und Hartnäckigkeit, von aufgeschlossenen Bürgern und durch die Stadtverwaltung.