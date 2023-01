Eine artgerechte Haltung hat jedes Tier verdient

Die Landwirtschaft ist im Wandel, die Struktur verändert sich auch im Oberallgäu. Unsere Autorin findet: Es ist alles eine Frage der Haltung.

15.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Grünes Land mit weidenden Kühen vor Berggipfeln. Dieses Bild des Oberallgäus ist es, das nicht nur in Prospekten gut an kommt. Wiesen sind die Nahrungsgrundlage der knapp 40.000 Milchkühe im Oberallgäu. Vor dem Hintergrund eines Strukturwandels und immer mehr Veganern, die ausschließlich auf pflanzliche Kost setzen, ist die Frage, bleibt das so?

Ohne Milchwirtschaft wäre unsere Landschaft mit Sicherheit eine andere: Wie genau, das lässt sich schwer abschätzen. Von „Schwarzwaldisierung“ war schon vor 25 Jahren die Rede, als die Sorge bestand, die Alpwirtschaft könnte nicht mehr rentabel sein. Diese Sorge bewies sich als unbegründet: Noch heute – wie damals – gibt es im Allgäu 700 Alpen. Über einen Nachwuchsmangel bei Hirten und Älplern beklagt sich der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu derzeit nicht. Im Gegenteil. Die Tätigkeit ist gefragt. Ebenso die nebenberufliche Ausbildung an der Alpwirtschaftsakademie in Immenstadt. Es gibt auch noch genügend Vieh: Sommer für Sommer weiden 30.000 vorwiegend junge Rinder auf den Bergweiden. Das schaffe eine artenreiche Region, loben selbst Biologen.

Oberallgäuer Betriebe mit Milchviehhaltung gehen stark zurück

Jedoch: Der Strukturwandel ist im Gange – auch im Oberallgäu. Gab es 2010 laut Rainer Hoffmann vom Landwirtschaftsamt in Kempten noch 1.796 Betriebe mit Milchviehhaltung, so waren es 2022 im Oberallgäu nur noch 1.217. Auf Ackerbau setzen ist im Oberallgäu keine Alternative. „Es gibt ein Umbruchverbot“, sagt Hoffmann. Grünland muss Grünland bleiben – und das ist gut so. Aber Skandale wie vor kurzem in Bad Grönenbach, als Bauern ihre Tiere quälten und verurteilt wurden, werfen ein schlechtes Licht auf die Milchviehhaltung im Allgemeinen.

Das ist natürlich nicht fair, sorgt aber dafür, dass Milchbauern heute um ihr gutes Ansehen kämpfen müssen. Und nicht nur darum: Vor einigen Jahren ging es um den Milchpreis. Landwirte forderten 40 Cent für den Liter. Der wird heute locker übertroffen. Von teilweise 50 Cent und mehr für konventionell erzeugte Milch war 2022 die Rede. Die Nachfrage ist groß. Das liegt wohl auch am Krieg in der Ukraine und der Unsicherheit in der Lebensmittelversorgung. Eine Milchkontingentierung, also eine Deckelung der Produktionsmenge, gibt es seit April 2015 nicht mehr. Die sogenannte Milchquote war 1984 vom damaligen Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle (Kempten) eingeführt worden, um eine Überproduktion zu verhindern. Das ist derzeit kein Thema.

Gut, dass die Anbindehaltung bald der Vergangenheit angehört

Dass die Bedingungen im Stall heute im Fokus stehen, ist richtig. Es geht um das Wohl unserer Nutztiere. Gut, dass die Anbindehaltung bald der Vergangenheit angehört: Die Bundesregierung sieht ab 2030 ein Verbot vor. Der Druck das zu tun, kommt vom Handel und den Verbrauchern.

Es gibt aber noch andere Aspekte in der Viehhaltung, die kritisch betrachtet werden müssen: Eine Milchkuh wird laut Franz Birkenmaier von „Pro Rind“ im Durchschnitt 6,5 Jahre alt. Dann kommt sie in den Schlachthof – viel zu früh. Aber in der jetzigen Wirtschaftsweise ist das logisch. Weil Jahr für Jahr auch im Oberallgäu zigtausend Kälber zur Welt kommen, muss für den Nachwuchs wieder Platz im Stall geschaffen werden. Milchkühe sind so gezüchtet, dass sie einmal im Jahr Nachwuchs bekommen müssen, ansonsten nimmt ihre Milchleistung rapide ab. Die weibliche Nachzucht bleibt in der Regel im Stall, die männlichen Kälber kommen meist in Mastbetriebe nach Norddeutschland. Es gibt aber auch Berichte von männlichen Kälbern, die in Spanien auf Schiffe gepfercht und dann in Ägypten geschlachtet werden. Das darf nicht sein. Eine Lösung wäre, die Melkperiode durch Zucht zu verlängern. Dann müssten die Milchkühe weniger oft besamt werden. Forschungen in diese Richtung sind angelaufen. Hoffentlich setzen sie sich durch.

Eine artgerechte Haltung, am besten mit Weidegang, hat jedes Tier verdient. Es dürfen auch im Allgäu einige tausend Rinder weniger sein – ohne dass sich das Bild der Region verändert.

Lesen Sie auch: Tierschützer wollen gegen Anbindehaltung klagen - Das sagt ein Landwirt zu den Vorwürfen