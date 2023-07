Eine Chopin-Expertin spielt in Bad Hindelang

Pianistin Aleksandra Mikulska gestaltet in Bad Hindelang ein Benefizkonzert mit Werken des polnischen Meisters. Der Erlös kommt Kindern in der Gemeinde zugute.

12.07.2023 | Stand: 13:30 Uhr

„Chopin und die Romantik“ lautet das Motto des diesjährigen Benefizkonzerts in der evangelischen Kirche Bad Hindelang am Sonntag, 16. Juli, 11 Uhr. Mit Aleksandra Mikulska, Präsidentin der deutschen Chopingesellschaft und Musikprofessorin in Dresden, wird eine hochkarätige Chopin-Expertin auftreten, die wie der Komponist aus Warschau stammt. Mit ihr sprach Markus Noichl.

Sie haben schon unter Tage in einem Bergwerk gespielt, las ich, scheinen also für Experimente aufgeschlossen?

Aleksandra Mikulska (lacht): Das war ein Mal vor vielen Jahren in Polen. Jetzt lebe ich seit 2000 in Deutschland, musiziere aber oft und gerne in ganz Europa, also in der alten Heimat, Deutschland, sowie in Österreich und der Schweiz. Das Allgäu liegt für mich sozusagen günstig auf der Strecke.

Wieso sind sie nach Deutschland gekommen?

Mikulska: Ich bin in den 90er-Jahren mit meiner Chopin-Interpretation in Polen nicht weiter gekommen. Die Realität war von einem bestimmten Ausbildungsstil geprägt, der wenig internationale Einflüsse zugelassen hat. Ich wollte mehr und auch mehr von der Welt kennenlernen. Rückblickend war es genau der richtige Schritt.

Wie ist das Programm in Hindelang aufgebaut?

Mikulska: Ich habe das ganze Werk von Chopin in den Fingern, der Fokus liegt aber diesmal bei den tänzerischen und kleinen Formen wie Präludien, Mazurken, Walzer und Polonaisen, in der sich seine größte Genialität zeigt. Dazu kommen zwei Präludien von Karol Szymanowski, die auf Chopins romantischer Tradition aufbauen.

Sie werden nicht nur musizieren, sondern auch selbst moderieren?

Mikulska: Ja, ich bringe auch die Zitate aus Chopins Tagebüchern, die seine Verzweiflung um 1831 über das Scheitern des polnischen Aufstands gegen Russland zum Ausdruck bringen. Das passt direkt in die heutige Zeit. Manche Sätze klingen leider wie von einem Propheten ausgesprochen. Ich werde etwa die Polonaise op. 44 interpretieren, in der er die Schrecken des Krieges genial musikalisch verarbeitet. Die Musik war sein Ventil.

Chopin war ja ein politischer Mensch, sein Horizont hörte nicht an der Tastatur auf.

Mikulska: Es gibt ein Zitat von Robert Schumann, gemünzt auf Chopin und Zar Nikolaus I. „Denn wüsste der gewaltige, selbstherrschende Monarch im Norden, wie in Chopins Werken, in den einfachen Weisen seiner Mazurkas, ihm ein gefährlicher Feind droht, er würde die Musik verbieten. Chopins Werke sind unter Blumen eingesenkte Kanonen.“

In Dresden sind sie ja direkt beschäftigt mit Kriegsfolgen …

Mikulska: Ich unterrichte ehrenamtlich Kinder aus der Ukraine, viele hochbegabt, denen die Musik sehr viel im Leben bedeutet und in dieser harten Phase besonders hilft. Ich konnte mit Gottes Hilfe schon einiges bewegen in meinem Leben und versuche nun, das weiter zu geben.

Das Konzert, der gute Zweck:

Pianistin Aleksandra Mikulska spielt am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bad Hindelang. Der Erlös des Benefizkonzerts ist der Schwimmförderung im Ort zugedacht. In den Sommerferien werden zwei Mal wöchentlich kostenlose Kurse für Kinder angeboten. Während des Konzerts gibt es für Kinder ab drei Jahren eine Betreuung im Kindergarten, teilt Veranstalter Eckehard Mädrich mit. Karten: Tourismus-Information Bad Hindelang, Telefon 08324/8920.