Eine der ersten Frauen, die im Oberallgäu in der Politik mitmischte: Marie-Luise Haußer ist gestorben

Die Burgbergerin starb nach ihrem 90. Geburtstag. Sie setzte sich im Gemeinderat Burgberg, im Kreistag und beim Kinderschutzbund Sonthofen für andere ein.

30.09.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Kurz nach ihrem 90. Geburtstag ist Marie-Luise Haußer, eine der ersten Frauen, die sich politisch im Oberallgäu engagierte, gestorben. Sie war erste Gemeinderätin in Burgberg und drei Wahlperioden im Kreistag.

Haußer wurde 1933 in Rastatt ( Baden-Württemberg) geboren. Sie erlebt den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegsjahre und die Besatzung mit. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Volontariat beim „Schwarzwälder Boten“. Leicht sei es nicht gewesen, sich in der Männerwelt eines großen Verlagshauses zu behaupten, sagte sie rückblickend.

Über Bosch ins Allgäu

Danach studierte sie Volkswirtschaft in Tübingen. Zehn Jahre lang arbeitet Haußer in der Pressestelle und der Werbeabteilung bei der Firma Bosch in Stuttgart. 1967 zog die Familie mit dem neun Monate alten Sohn Lutz ins Oberallgäu. Der ehemalige Landrat Theo Rössert holte Marie-Luise Haußer dort in die Kommunalpolitik.

18 Jahre lang war Haußer die einzige Frau im Burgberger Gemeinderat, 24 Jahre lang Kreisrätin und sechs Jahre Vize-Landrätin. Der Kreisverband der Frauen-Union verlieh ihr den Ehrenvorsitz.

Aufbau der Albert-Schweitzer-Schule unterstützt

In ihren politischen Ämtern unterstützte sie den Aufbau der Albert-Schweitzer-Schule. Als in Sonthofen das Gymnasium entstand, unterrichtete Haußer dort Deutsch und Wirtschaft. Später erhielt sie an der Fachhochschule in Kempten einen Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre und Marketing. Bereits in betagtem Alter kümmerte sie sich in der Moschee in Immenstadt noch um Kinder mit Migrationshintergrund.

Fest verbunden ist der Name Haußer mit dem Kinderschutzbund Sonthofen, den sie 1976 mitgründete und dem sie 30 Jahre aktiv vorstand, bevor man sie zur Ehrenvorsitzenden der Vereinigung berief.

Von der Politik wünschte sie sich wiederholt „mehr Gemeinsinn als Eigennutz, weniger Profilierungssucht und einen besseren Umgang miteinander“.

Der Trauergottesdienst findet am Montag, 2. Oktober, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Maria Heimsuchung in Sonthofen statt. Die Urnenbeisetzung ist im engsten Familienkreis zu einem späteren Zeitpunkt in Ulm geplant.

Weitere Themen:

Tod von Kind: Nach Festnahme folgt die Suche nach dem Warum

Witwenrente: Die neuen Regelungen

Italien trauert um Giorgio Napolitano