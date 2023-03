Eine Eidechse könnte das Millionen-Baugebiet in Immenstadt verhindern

Auf dem Kalvarienberg, einem der schönsten Flecken Immenstadts, sollen neue Häuser gebaut werden. Jetzt haben Anwohner eine seltene Tierart entdeckt.

29.03.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Elisabeth Mayerhofer-Winkler hat sich in diesem Sommer auf die Lauer gelegt. Geduldig wartete sie mit der Fotokamera in der Hand im Hügel gegenüber ihrem Haus auf den richtigen Moment: Und der kam, immer wieder. So machte die Biologin viele schöne Bilder von Zauneidechsen – auf dem Südhang des Kalvarienbergs in Immenstadt zwischen Otto-Keck-Straße und der Kapelle. Dort, wo die Stadt ein kleines Baugebiet für etwa fünf Wohnhäuser plant. Die Eidechsen bereiten den Bauplanern Kopfzerbrechen, gehören sie doch zu den höchst schützenswerten Tierarten. Sie könnten eine Umsiedlung notwendig machen und damit das Baugebiet zu Fall bringen. Ein Baugebiet, das so teuer zu bebauen ist, dass die Häuslebauer eine Million Euro vorweisen müssten.

„Es geht uns nicht allein um die Zauneidechsen“, sagen Elisabeth Mayerhofer-Winkler und ihr Mann Dr. Peter Winkler, „wir wollen dieses Naherholungsgebiet in vollem Umfang und in seiner ganzen Schönheit erhalten.“ Dazu gehören eine reiche Tier- und Pflanzenwelt mit Wildbienen, Schmetterlingen, verschiedenen Vögeln, Wieseln oder seltenen Orchideen. Außerdem finden dort Menschen stadtnah Ruhe und Erholung. Und das soll so bleiben. Dieser Ansicht ist nicht nur die „Initiative Kalvarienbergpark“, 400 Personen haben sich mit ihrer Unterschrift dem Ziel angeschlossen (www.kalvarienbergpark.de).

Echse müsste umgesiedelt werden

Die Bauplanung für das Wohngebiet steckt noch mitten im Verfahren. Dabei liegen die ersten Beratungen schon über ein Jahr zurück. Doch die Erschließung der steilen Hanglage ist nicht einfach. Um möglichst viel von dem Naherholungsgebiet zu erhalten, wurde der obere Teil Parks in den Bebauungsplan als öffentlicher Grünzug mit aufgenommen und die Bepflanzung der privaten Gärten soll den künftigen Hausbesitzern ebenfalls vorgeschrieben werden.

„Wir werden auch den Artenschutz beachten“, sagt die neue Leiterin des Immenstädter Bauamts, Juliane Ruppert. Und dazu gehöre natürlich die Umsiedlung der Zauneidechse. Wie das Ganze ablaufen soll, da will sie der Sitzung des Bauausschusses aber nicht vorgreifen.

Wie es weitergehen muss, ist hingegen für Eidechsen-Fachmann Alfred Karle-Fendt vom Oberallgäuer Bund Naturschutz klar. Nach seiner Ansicht müsse zuerst ein Experte den Bestand der Zauneidechsen an der Stelle erfassen. Der könne zwischen 50 und 500 Tieren liegen. Außerdem sei es wichtig, in welcher Wechselwirkung die Population an dem Südhang mit anderen Gebieten in der Nähe stehe. Danach gelte es, sich Ausgleichsmaßnahmen, wie eine Umsiedlung, zu überlegen.

Auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten

Denn die Zauneidechse ist laut der Bundesartenverordnung geschützt. Sie steht zudem auf der bayerischen Vorwarnliste bedrohter Arten (lies hier, welche Tiere bei uns im Allgäu noch auf dieser Liste stehen) und wird nach Meinung von Karle-Fendt auf die nächste „Rote Liste“ genommen werden. Wie aufwendig der Artenschutz ist, erfahren derzeit auch die Planer der ICE-Trasse zwischen Stuttgart und Ulm. Dort müssen ebenfalls Zauneidechsen umgesiedelt werden – mit einem Millionenaufwand und einer langen Verzögerungszeit von einem Jahr.

Mayerhofer-Winkler hatte ihre Foto-Dokumentation schon im Sommer an die Untere Naturschutzbehörde im Oberallgäuer Landratsamt geschickt. Die wiederum leitete die Dokumentation sofort an die Stadt Immenstadt und das Planungsbüro weiter, das für das Baugebiet die Bauplanung erstellt. Deshalb versteht Karle-Fendt nicht, warum die Untersuchung auf dem Kalvarienberg nicht schon längst vorgenommen wurde. Jetzt müsse man bis nächsten April warten, bis die Zauneidechse wieder aus ihrer Winterstarre erwacht.