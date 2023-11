Eine Kita in einem modernen Bürogebäude in Blaichach. Wie geht das?

Kitaplätze fehlten in Blaichach. Die Eltern kleiner Kinder machten mobil. Die Gemeinde ließ sich etwas einfallen. Sechs neue Mitarbeiterinnen wurden angestellt.

03.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Blau, oval und auffällig. Das ist das ehemalige Bürogebäude der BBS Automation in Blaichach. Unternehmenssitz ist nun in Sonthofen. Die Räume im Erdgeschoss des auffallenden Gebäudes an der Blaichacher Hauptstraße werden seit Kurzem anderweitig genutzt: Als Kinderkrippe für 24 kleine Mädchen und Buben.

„Wurzelkinder“ und „Wölkchen“ steht auf Klingelschildern am Eingang der Glas-Schiebetür. Darauf ist mit Fensterfarbe groß und in bunten Buchstaben geschrieben: „Schön, dass Du da bist“ und „Herzlich Willkommen“. Ein Fußabstreifer in Regenbogenfarben lädt freundlich zum Eintreten ein ins Gebäude mit dem blauen, robusten Büroteppichboden. „Ja, der war schon überall drin“, sagt Gabriele Wohlfahrt, eine der beiden verantwortlichen Erzieherinnen. Für zarte Kinderbeine sei er allerdings im Sommer ein bisschen rau zum Krabbeln gewesen. Die Gipskartonwände, die beispielsweise den Gruppen- vom Schlafraum trennen, seien überdies keine gute Schalldämmung. „Da hört man nebenan jedes Wort“, sagt Wohlfahrt und bleibt gelassen. Wenn die Kinder ruhig sein sollen, weil Schlafenszeit ist, dann spielt sie Gitarre und singt beruhigende Lieder dazu. Es gelte, flexibel zu sein.

Gabriele Wohlfahrt leitet eine der beiden Krippengruppen. Sie spielt auch mal Gitarre und singt den Kindern beruhigende Schlaflieder vor. Bild: Silvia Reich-Recla

Zwei Holzgarderoben-Sets für jeweils zwölf Kleine stehen im großzügigen Eingangsbereich. Eine 33-Jährige holt am Donnerstagnachmittag gerade ihren Sohn ab. Sie sagt: „Toll, was die Verantwortlichen in kurzer Zeit geleistet haben.“ Allerdings gibt es keinen Garten, in dem die Kleinen springen können. „Ja, das ist nicht ideal, aber viel wichtiger ist, was das Team daraus macht!“

Mit einem Sechserkinderwagen durchs Dorf spazieren

Im Sechserkinderwagen mit Bauchtragen und einem weiteren kleinen Kinderwagen erkunden die beiden Dreier-Krippenteams fast täglich die Umgebung. Der nahe Kinderspielplatz im Neubaugebiet Leithenäcker ist vormittags zudem für die Kleinen reserviert. Ein Schild am Zaun weist daraufhin. Knapp 150 Meter zu Fuß sind es von der Kita namens „Sonnenlicht“ bis dorthin. Eine überdachte Igel-rutsche für ganz Kleine ist dort beispielsweise. Das Bergaufschieben des schweren Sechserkinderwagens sei zwar anstrengend, aber bergab sei es dank eingebauter Bremse nicht gefährlich und nicht so anstrengend wie bergauf, sagt Gabriele Wohlfahrt.

So schaut die Garderobe der vorübergehenden Kita aus. Bild: Silvia Reich-Recla

Die Innenräume mit den großen Fensterscheiben, die bis zum Boden reichen, sind liebevoll ausgestattet, die weißen Wände bunt bemalt. Um die große Säule in einem der Gruppenräume sind Girlanden in Blätterform geschlungen, ein großer stilisierter Baum hat der Jahreszeit angepasst bunte Blätter, ein kleines, grünes Zelt lädt zum Kuscheln ein, ein Schaukelpferd zum Wippen. Maximal zwölf Kleine finden dort Platz. Es gibt für jedes Kind einen kleinen Holzstuhl am großen Holztisch.

Fast alle Mitarbeiterinnen sind neu

Die Mitarbeiterinnen sind bis auf eine, die aus dem Haupthaus der gemeindlichen Kindertagesstätte kommt (sie heißt St. Magnus), alle neu. Bürgermeister Christoph Endreß erzählt: Im Januar sei klar gewesen, dass die Plätze in den bestehenden Kitas nicht ausreichen. Eine Übergangslösung musste her. Und Eltern, die befürchteten keinen Platz für ihr Kind zu bekommen, machten Druck. Es war klar, die neue Kita, die auf dem Gelände der ehemaligen Mehrzweckhalle an der Jahnstraße gebaut werden soll, wird wohl nicht vor 2025 fertig. Das leer stehende Erdgeschoss des ehemaligen BBS-Bürogebäudes erschien vorübergehend eine gute Lösung zu sein. Das Landratsamt signalisierte, dem Vorhaben zustimmen zu können. So, wie vor einigen Jahren. Da wurden Blaichacher Kita-Kinder für einige Monate in den Räumen der ehemaligen Sparkasse betreut.

Das fröhliche Logo stammt von der Tochter einer Kindergarten-Mitarbeiterin. Bild: Silvia Reich-Recla

Ende Mai suchte die Gemeinde Personal für diese neue Kinderkrippe. Jetzt arbeiten zwei Erzieherinnen, zwei Kinderpflegerinnen, zwei Kinderpflegerinnen in Ausbildung (Mütter, die die Gelegenheit nutzen als Quereinsteigerinnen in den Beruf zu kommen) und eine junge Frau, die das Freiwillige Soziale Jahr absolviert. „Bis auf eine Erzieherin sind alle neu“, sagt der Bürgermeister. Und natürlich waren auch alle kleinen Kinder (unter Dreijährige) neu in einer Betreuungseinrichtung. Eine Herausforderung für alle. Aber es sei toll gewesen, „die blanken Räume zu verschönern“, sagt Gabriele Wohlfahrt, eine der „Neuen“. Sie spricht auch von „Gestaltungsfreiheit, die das Team hatte.“

Neue Kita: Baubeginn im März

Zwei Jahre lang soll diese Kita namens „Sonnenlicht“ bleiben, dann ziehen die Kinder um in eine neue, große Tagesstätte. Die entsteht an der Jahnstraße, dort, wo bis vor einigen Jahren eine Mehrzweckhalle stand. Im März soll Baubeginn sein. Ungefähr 100 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter werden voraussichtlich ab Herbst 2025 dann dort tagsüber betreut.

Derzeit sind 24 Plätze für Krippenkinder in der vorübergehenden Kita „Sonnenlicht“.

115 weitere Kitaplätze gibt es im Haupthaus der gemeindlichen Kindertagesstätte St. Magnus.

Eine Kitagruppe für 25 Kinder ist im ehemaligen Schulhaus im Ortsteil Seifriedsberg.

Im kirchlichen Kindergarten St. Martin stehen derzeit 50 Plätze zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Diese Oberallgäuerin arbeitet seit 35 Jahren in der gleichen Kita