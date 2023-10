Karriere im NS-Staat: Klaus Manns Roman "Mephisto" kommt in Sonthofen auf die Bühne

Das Neue Globe Theater Potsdam präsentiert in Sonthofen eine eigene Fassung von Klaus Manns Roman "Mephisto". Vorbild ist eine Kabarett-Revue der 30er Jahre.

24.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Es wird ein spannender Abend, der die Literatur lebendig macht“, verspricht der Intendant und Schauspieler des Neuen Globe-Theaters Potsdam, Andreas Erfurth, dem Sonthofer Publikum. Beim Gastspiel in der Kreisstadt am Mittwoch, 25. Oktober, steht eine neue Bühnenfassung von Klaus Manns Roman „Mephisto“ auf dem Programm.

Mit „Mephisto“ geliebäugelt haben Erfurth und sein Kollege Kai Frederic Schrickel, mit dem er das Neue Globe Theater leitet, schon vor fünf bis acht Jahren, verrät der gebürtige Bremer. Da die Rechte damals aber noch nicht freigegeben waren, landete der Plan erst einmal in der Schublade. Vor zwei Jahren entdeckte Erfurth dann, dass „Mephisto“ in vielen Spielplänen auftauchte. „Der Stoff hat uns fasziniert“, begründet er sein wiedererwecktes Interesse.

"Eine super Grundlage"

Als Schrickel und Erfurth schließlich die Fassung von Chris und Till Weinheimer entdeckten, waren sie vollends begeistert, da das Berliner Ensemble die Aufführung durch bewusste Doppel- und Dreifachbesetzungen mit nur fünf Personen bewerkstelligte. Beide Leiter des Neue Globe Theaters Potsdam waren sich schnell einig und kauften diese Fassung, weil sie „eine super Grundlage“ darstellt und „einfach zu uns passt“, begründet Erfurth.

Zugespitzte Version

Der ausschlaggebende Punkt war laut dem Intendanten aber die epische Form der Fassung, in der die Figuren nach vorne treten und dem Publikum etwas erzählen. Allerdings haben Erfurth und Schrickel die Berliner Version keineswegs einfach nur übernommen, sondern Regisseur Kai Frederic Schrickel fertigte sein eigenes Werk daraus. „Kai hat das zugespitzt und viel mehr von Klaus Mann reingebracht“, beschreibt Erfurth.

Dialoge mit den Zuschauern

Diese epische Spielweise zeichnet das Globe Theater aus und wird von den Verantwortlichen deshalb so geschätzt, da die Inszenierung literarische Qualität erhält, wenn einzelne Charaktere sich beispielsweise selbst beschreiben, erklärt der Intendant. „Wir haben die Monologe als Dialoge mit den Zuschauern geplant. Sonst schlafen sie ein“, bemerkt er scherzhaft.

Andreas Erfurth, Regisseur, Schauspieler, Neues Globe Theater. Bild: Philipp Plum

„Mephisto“ erzählt die fiktive Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen von 1926 am Hamburger Künstlertheater bis zum Jahre 1936, als er es zum gefeierten Star des Dritten Reichs gebracht hat und zum Intendanten des Berliner Staatstheaters ernannt wird. Seine Paraderolle ist Mephisto, der Teufel in Goethes "Faust". Dabei dreht sich die Handlung um eine Flucht vor dem NS-Regime, der karrierebedingten, von den Nazis protegierten Rückkehr, eine Hochzeit, die nur aus Vorteilsdenken geschlossen wurde, und die Angst, als Homosexueller geoutet zu werden.

Reale Begebenheiten

In der Geschichte stecken eine Menge reale Begebenheiten. Für die Titelfigur stand der Schauspieler Gustaf Gründgens Pate. „Viel ist von Klaus Mann umgeschrieben und verklausuliert worden“, erklärt Erfurth. „Es ist eine Karriere in Zeiten, in denen man sich für Ja oder Nein entscheiden müsste, aber Position zu beziehen, ist nicht immer einfach“, sagt Erfurth. Für ihn ist gerade dieser Aspekt besonders reizvoll, da es auch in unserer heutigen Zeit noch entsprechende Situationen gibt.

Extreme Figuren

Als Kernaussage des Stücks soll keineswegs Hendrik Höfgen als böser Mensch an den Pranger gestellt werden, betont der Intendant. Wenn man eine Moral der Geschichte suchen möchte, verweist er eher auf die beiden konträren Rollen, die Marco Litta darstellt: den jungen Nazi Hans Miklas und den kommunistischen Schauspieler Otto Ulrichs. „Es sind zwei Extrem-Figuren, die für rechts und links stehen und beide werden enttäuscht“, verrät Andreas Erfurth. Aus dem Roman leitet er zwei Folgerungen ab: Zum einen sei es wichtig, für seine Meinung einzustehen, zum anderen zeige er auf, dass man kein richtiges Leben im falschen führen könne.

Die Rolle der Musik

Im Hinblick auf seine Theaterversion des Romans streicht Andreas Erfurth sein Ensemble besonders hervor: "Es gibt keine Nebenrollen, sondern es sind alle gleich wichtig und alle müssen gleich gut spielen“, betont er. Auch die Musik spiele eine wesentliche Rolle. Musikalische Leiterin Bettina Koch habe einen erheblichen Anteil an der Revuehaftigkeit der Aufführung. Die Besucher erwartet ein kabarettartiges Setting, da der Karrieresprung von Hendrik Höfgen mit Musikeinlagen in Form von Schlagern jener Zeit, die gesungen werden, dargestellt wird.

Das Neue Globe Theater Potsdam spielt “Mephisto” nach dem Roman von Klaus Mann am Mittwoch, 25. Oktober, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen.

Die Auffführung

Karten gibt es in Immenstadt im Service-Center des Allgäuer Anzeigeblatts und in der Buchhandlung Lindlbauer, in Sonthofen in der Tourist-Information, Reservierung: E-Mail: karten100@web.de oder Telefon 08323/9 98 00 78 Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Ein Theaterbus fährt um 19.20 Uhr am Hofgarten in Immenstadt ab.