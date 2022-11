Eine Weihnachtskomödie im Haus Oberallgäu in Sonthofen

Florian Battermanns „Bäumchen, wechsel dich!“ erzählt von einem Ehepaar in Nöten, das überraschende Hilfe erhält. Zu sehen am 29. November in Sonthofen.

Ein Ehepaar möchte mit der Familie das Weihnachtsfest auf einer Hütte feiern. Kaum ist das Paar angekommen, verhindern Schnee und Eisregen die Anfahrt der Restfamilie. Dann fällt auch noch die Heizung aus. Der Ehemann ruft den „Notdienst“, nichts ahnend, dass sich dahinter eine Stripagentur verbirgt.

Den strippenden Klempner mimt Dustin Semmelrogge, ein Sohn von Martin Semmelrogge, der unter anderem den Azubi „Didi“ in der Fernsehserie „Ritas Welt“ gespielt hat. Die vergnügliche Komödie „Bäumchen, wechsel dich!“ schrieb der Theaterautor, Regisseur und Schauspieler Florian Battermann – vielen Oberallgäuern vielleicht noch bekannt als der Sprachprofessor aus „Kauz und Chaotin“. Battermanns „Komödie am Altstadtmarkt“ aus Braunschweig gastiert mit dem Stück auf Einladung der Kulturgemeinschaft Oberallgäu in Sonthofen. Mit Florian Battermann sprach Veronika Krull.

Welche Rolle übernimmt Dustin Semmelrogge?

Florian Battermann: Dustin Semmelrogge spielt den „Klempner“. Er spielt nicht zum ersten Mal mit uns, und er macht das super. Ursprünglich war Sebastian Teichner für die Rolle vorgesehen, aber er konnte heuer nicht. Vielleicht dazu ganz kurz die Vorgeschichte: Ich habe das Stück im ersten Lockdown geschrieben und bewusst auf nur drei Personen gesetzt. Wir wollten das im Dezember 2020 spielen, wir haben auch schon geprobt, doch dann kam der zweite Lockdown. Da haben wir das Stück auf DVD aufgenommen und zweieinhalbtausendmal verkauft. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen.

Wie kamen Sie auf diese etwas schräge Idee?

Battermann:(lacht) Wie ich auf die Idee kam? Die Ideen fliegen einen an wie ein Schnupfen, die besten Ideen habe ich unter der Dusche. Und da war der Klempner nicht fern. Also, ich wollte ein Weihnachtsstück schreiben, und ein bisschen frech kommt heute besser. Ich habe lange hin und her überlegt. Es sollten also nur drei Personen sein, damals galten ja auch noch die Abstände. In der Hütte geht also die Heizung aus – passt auch in diesem Winter – , es gibt neuen Schneefall, weiter unten ist es Eisregen. Da findet der Ehemann in dem Ferienhaus eine Visitenkarte mit dem Vermerk „Notdienst“. Das ist aber der Name der Stripagentur. Und der Stripper fragt denn auch, als was er denn kommen solle. Der Ehemann: natürlich als Klempner.

Drei Personen: Gibt es da so viele Verwicklungen für ein abendfüllendes Programm?

Battermann: Ja, nicht nur Verwicklungen. Es gibt auch, was ich wichtig finde, etwas zum Nachdenken. So steht etwa die Ehe auf dem Prüfstand ...

Schaffen Sie es, trotz des pikanten Themas über der Gürtellinie zu bleiben?

Battermann: Das hängt davon ab, wie hoch Sie den Gürtel tragen. Mein Gürtel befindet sich nicht auf Brusthöhe. Also, es ist nicht frivol, es ist lustig, aber es wird nicht uncharmant.

Welche Rolle spielt das Weihnachtsfest außer als Anlass?

Battermann: Naja, es dreht sich alles um Weihnachten. Da gibt es erst einmal Streit, zum Beispiel darüber, ob der Baum gerade steht. Dann ist es der falsche Baumschmuck. Es wird über das gewohnte Essen gestritten: Sie kennt es nur mit Kartoffelsalat, er mit Senfeiern … Es sind so die typischen Weihnachtsprobleme.

Die Komödie „Bäumchen, wechsel dich!“ von Florian Battermann wird am Dienstag, 29. November, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen aufgeführt. Karten gibt’s im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-140, bei der Tourist-Information in Sonthofen, Telefon 08321/615-291, unter Telefon 08323/9892691 oder per E-Mail: karten100@web.de und ab 19 Uhr an der Abendkasse.

