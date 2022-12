Einfach weggeworfen? Bad Hindelanger Schmied sucht seinen "Weihnachtsbaum"

Das Weihnachtsbaum-Kunstwerk von Schmied Kondrad Neßler ist verschwunden. Es war im Rathaus Bad Hindelang verstaut. Dann bestätigt sich ein schlimmer Verdacht.

13.12.2022 | Stand: 11:53 Uhr

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Dieser Spruch kommt wohl manch einem in den Sinn, wenn er die Geschichte von Konrad Neßler (60), Schmied aus Bad Hindelang hört: Sein mannshoher aus Metall und Glas gestalteter Weihnachtsbaum ist weg.

Er wurde wohl nach einer Aufräumaktion auf den Wertstoffhof gebracht. Der Baum lagerte in einem Archivraum des Heimatdienstes Hindelang. Und diesen Archivraum haben vor einiger Zeit ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins entrümpelt. „Ist das Kunst oder kann das weg?“, hat in diesem Falle leider niemand gefragt, sondern einfach entschieden, dass der Weihnachtsbaum weg kann.

"Ich habe dafür absolut kein Verständnis"

Neßler ist entsetzt. „Ich habe dafür absolut kein Verständnis.“ Schließlich handelt es sich um ein „einmaliges, exklusives Stück, eine Handarbeit“. Das sei mit Geld nicht aufzuwiegen. Ein stilisierter Weihnachtsbaum aus Metall mit einem „italienischen Strukturglas in Grün“. Allein das Glas habe in den 1990er Jahren schon mehr als tausend Mark gekostet, sagt Neßler. Den Baum habe der Schmiedemeister zunächst bei sich zu Hause gehabt.

So schaut der Baum von Konrad Neßler aus. hat ihn jemand mit nach Hause genommen?

Seit 2011 aber betreibt er mit seiner Schwester, die Filz- und Klöppelarbeiten fertigt, einen Stand beim Hindelanger Weihnachtsmarkt. Dieser Stand ist traditionell im zweiten Stock des Rathauses, dort, wo auch andere Kunsthandwerker ausstellen. Der Weihnachtsbaum diente am Stand als Schmuckstück und Lichtquelle, denn hinter dem Glas seien zwei Leuchten angebracht, sagt Neßler.

Und weil der von Hand gestaltete, knapp zwei Meter hohe Weihnachtsbaum aus Metall und Glas schwer ist, habe Neßler gefragt, ob der Baum nicht das Jahr über im Rathaus, im Archivraum des Heimatdienstes, deponiert werden könne. Der Vorsitzende des Heimatdienstes, Wolfgang Keßler, habe zugestimmt. Das sei elf Jahre her, sagt Neßler. „Seitdem stand der Baum das Jahr über im Archivraum im dritten Stock des Rathauses.“ Dieses Jahr aber war er weg.

Nachforschungen ergaben, den hat jemand auf den Wertstoffhof gebracht

Nachforschungen von Neßler ergaben: Den hat jemand zum Wertstoffhof gebracht. Als Neßler am Wertstoffhof nachfragte, konnte sich auch niemand erinnern. Neßler habe den zweiten Vorsitzenden, Ulrich Berktold, angerufen, ihm auf den Anrufbeantworter gesprochen und den Fall geschildert. Entsetzt war Neßler, weil Berktold sich gar nicht an den Weihnachtsbaum erinnern konnte.

Berktold weiß zwar von der Aufräumaktion, an der er und auch der erste Vorsitzende nicht beteiligt waren. Er habe auch gehört, dass der Baum auf dem Wertstoffhof landete. Aber mehr wisse er nicht, sagt er auf unsere Anfrage.

Christian Heumader, der Archivar des Vereins, meldet sich aber später in der Redaktion. Er schreibt in einer E-Mail: Aufgabe des Heimatdienstes ist es Objekte, Schriftstücke, Bilder zusammenzutragen und zu archivieren, die für die Geschichte der Gemeinde und des Ostrachtales von Bedeutung sind. "In diesem Sinne müssen die gesammelten Gegenstände immer wieder kritisch bewertet und unter Umständen aussortiert werden, da wir leider nicht über unbegrenzte Lagerkapazitäten verfügen."

Bei einer Räumaktion des Heimatdienstes aussortiert

Von Zeit zu Zeit fänden deshalb sogenannte „Räumaktionen“ statt, beispielsweise im Frühjahr 2022. Heumader schreibt: "Bei dieser Gelegenheit stießen die Beteiligten auf ein Objekt aus Stahl und Glas, das allen gänzlich unbekannt war. An dem Objekt fand sich keinerlei Hinweis auf den Besitzer oder die Herkunft der Skulptur." Einzig der Vereinsvorsitzende, Wolfgang Kessler, hätte Informationen beitragen können. "Er lag jedoch zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines schweren Unfalls im Krankenhaus." Da das Objekt offensichtlich keinerlei historischen Bezug zu Bad Hindelang hatte, wurde es in die Wertstoffbörse des Wertstoffhofes in Hindelang verbracht. Ob den Baum jemand mit hat oder was mit ihm passiert ist, kann laut Heumader nicht mehr geklärt werden.

"Die ganze Angelegenheit tut uns sehr leid"

Heumader: "Die ganze Angelegenheit tut uns wirklich sehr leid!" Konrad Neßler sei eine Entschädigung angeboten worden und "wir haben uns in einem persönlichen Gespräch in aller Form entschuldigt". Zudem will der Heimatdienst im nächsten Hindelanger Gemeindeblatt einen Aufruf veröffentlichen, "der hoffentlich doch noch zur Auffindung des Kunstobjekts führen könnte", schreibt Heumader.

