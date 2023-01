Einige Fragezeichen beim Haushalt in Oberstaufen

Die Steuereinnahmen in Oberstaufen sind positiv, die Energiekostensteigerung allerdings überschaubar. Warum sich der Bürgermeister dennoch sorgt.

27.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Energiekosten hat die Marktgemeinde Oberstaufen, im Gegensatz zu manch anderer Kommune, im Griff: Noch bis 2024 ist der Strompreis festgeschrieben und einen gewichtigen Teil der Wärmeenergie erzeugt die Kommune mit ihrem Biomasseheizkraftwerk selbst. „Da machen mir die Personalkosten viel mehr Sorgen“, sagt Bürgermeister Martin Beckel am Ende des ersten Teils der Haushaltsberatungen. Dort waren sie angesichts der laufenden Tarifverhandlungen noch ausgeklammert.

Die bisherigen Ansätze im Haushaltsentwurf für 2023 machen deutlich: Mindestens 4,5 Millionen Euro kostet Oberstaufen sein Personal im Rathaus und im Bauhof. Das heißt: Ohne jede Höhergruppierung der einzelnen Angestellten kostet jedes Prozent mehr die Gemeinde am Ende 45.000 Euro. Sind es am Ende gar zehn Prozent Gehaltserhöhung, auf die sich die Tarifpartner angesichts der Inflation einigen, so könnten die Personalkosten folglich um satte 450.000 Euro steigen.

Hohe Personalkosten in Oberstaufen

Und Auswirkungen hätte das auch auf das Defizit der drei Kinderbetreuungs-Einrichtungen im Ort, denn die seien personalintensiv. Auch diesen Bereich sparte Kämmerer Matthias Straub bei der Betrachtung des Haushaltsentwurfes daher noch aus. Mit 4,8 Millionen Euro an Kreisumlage rechnet Bürgermeister Beckel – und hofft, dass es noch etwas weniger werden könnte nach den anstehenden Gesprächen mit der Landkreis-Verwaltung. Er fürchtet mit Blick auf die steigenden Kosten für Flüchtlinge, den Öffentlichen Nahverkehr und die vermehrt vom Landkreis getragenen Schulen allerdings mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr, als gut 4,5 Millionen an den Landkreis zu überweisen waren.

(Lesen Sie auch: Eine Lösung, die nicht allen passt: Das passiert nun mit dem alten Schulkloster)

So viele Fragezeichen der Ausgaben-Bereich derzeit noch zu bieten hat, so klar scheint die Einnahmen-Situation. Und die ist trotz Energiekrise, Lieferengpässen und Inflation weiterhin sehr gut. Bei der Grundsteuer liegt der Ansatz bei 1,86 Millionen Euro und damit nur geringfügig höher als im Vorjahr, denn die Marktgemeinde verzichtet auf eine Steuererhöhung.

Trotz Mehrfachkrise geht es den meisten Staufner finanziell gut

Bei der Gewerbesteuer kalkuliert die Kommune dagegen mit einem deutlichen Plus: Lag 2022 der Ansatz noch bei drei Millionen, sind es nun 3,75 Millionen Euro. Und auch der Anteil an der Einkommenssteuer soll deutlich steigen – von 4,25 auf knapp 4,5 Millionen Euro. Ein Zeichen dafür, dass es vielen Staufnern finanziell trotz Mehrfachkrise immer noch sehr gut geht. Und noch zwei weitere Millionen-Beträge erwartet der Kämmerer im Laufe des Jahres verbuchen zu können: 1,35 Millionen Euro Zweitwohnungssteuer und 2,36 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen vom Freistaat.

So beschäftigte sich der zuständige Haupt- und Finanzausschuss zwar knapp zwei Stunden mit dem Zahlenwerk des Verwaltungshaushaltes. Ob es zu der erwarteten Zuführung von 2,3 Millionen Euro an den Verwaltungshaushalt kommt, ist aber aufgrund der genannten Fragezeichen gänzlich offen.

So ergab die Sitzung nur wenige Detailänderungen. Beispielsweise 10.000 statt 5000 Euro sollen danach für Sozialbestattungen zur Verfügung stehen. Denn: „Schon jetzt haben wir 4000 Euro dafür ausgegeben“, informierte der Bürgermeister. Ein Zeichen, dass es eben doch nicht allen Oberstaufener Bürgerinnen und Bürgern finanziell gut geht.

Lesen Sie auch: Oberstaufen bereitet sich mit Wohncontainern auf Geflüchtete vor