Einigung bei der IG Metall: Streiks heute bei Bosch, Fendt und Voith abgewendet?

Heute sollte bei Bosch in Blaichach, Fendt in Marktoberdorf und Voith in Sonthofen gestreikt werden. Doch nun gab es eine Einigung im Tarifstreit der IG Metall.

18.11.2022 | Stand: 06:50 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie gibt es eine Einigung. Vorgesehen sind Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten, wie beide Seiten heute am frühen Freitagmorgen mitteilten. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro.

Damit dürften auch die für heute angekündigten Warnstreiks der IG Metall im Allgäu nicht stattfinden. Die Gewerkschaft hatte für Freitag (18.11.) Kundgebungen in diesen Allgäuer Unternehmen angekündigt:

Bosch in Blaichach mit Kundgebung vor dem Werk

AGCO Fendt Marktoberdorf

Voith in Sonthofen

Warnstreiks der IG Metall Bayern: Zahlreiche Kundegbungen im Allgäu seit Tagen

Am Donnerstag vor der Einigung in der Nacht hatten sich etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH in Lindenberg am Warnsteik der IG Metall beteiligt. Auch bei Deckel Maho in Pfronten gingen die Arbeiter auf die Straße. „Wir brauchen die acht Prozent in unserem Geldbeutel“, machte Jasmin Steinert, zweite Bevollmächtige der IG Metall Allgäu, die Forderung nach Tariflohnerhöhung in der Elektro- und Metallindustrie deutlich.

Am Mittwoch hatten etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Liebherr Verzahntechnik in Kempten ihre Arbeit niedergelegt. Die Forderungen seien "berechtigt" und für die Arbeitgeber "machbar", bekräftigte Sebastian Hornung, Fachsekretär der IG Metall Allgäu.

Fast vier Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie Deutschlands

Die Einigung in der Nacht könnte als Pilotabschluss mit bundesweiter Signalwirkung gelten. In den vergangenen Tagen hatten sich allein in Bayern Zehntausende Metaller an den Warnstreiks beteiligt. Im Freistaat arbeiten rund 855.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, bundesweit sind es fast vier Millionen.