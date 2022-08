Einladung zur Entdeckungsreise: "Ensemble 4.1" spielt in Oberstdorf Klassik-Raritäten

Vier Bläsersolisten und ein Pianist präsentieren als Ensemble 4.1 beim Oberstdorfer Musiksommer ein Quintett von Beethoven und selten zu hörende Meisterwerke.

09.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Besetzung ist etwas ungewöhnlich: Vier Bläsersolisten aus deutschen Orchestern und der Pianist Thomas Hoppe haben sich vor einigen Jahren zu dem „Ensemble 4.1“ zusammengefunden. Beim Oberstdorfer Musiksommer zeigen sie nun am Dienstag, 9. August, ihre Kunst. Jörg Schneider spielt Oboe, Alexander Glücksmann Klarinette, das Horn wird von Sebastian Posch bedient, das Fagott von Christoph Knitt. Mit dem Klarinettisten sprach unsere Mitarbeiterin Veronika Krull.

Das „Ensemble 4.1“ wird auch als „Pianowindtet“ bezeichnet. Was versteht man darunter?

Alexander Glücksmann: Das ist relativ einfach, tatsächlich beschreibt es die Zusammensetzung unseres Ensembles: vier Bläser und ein Klavier. Tatsächlich haben wir im englischsprachigen Raum schon eine kleine Namensänderung vorgenommen und nennen uns dort „4.1 Pianowindtet“, eine eigene Wortschöpfung, die leider im Deutschen nicht so einfach funktioniert. Aber wir hoffen, irgendwann es genauso zu machen wie mit dem berühmten Schokoriegel: aus Raider wurde Twixx … aus „Ensemble 4.1“ dann „4.1 Pianowindtet“.

Von dem Beethoven-Quintett heißt es, der Komponist trete hier mit Mozart in einen Wettstreit. Wie sehen Sie das?

Glücksmann: Ob ein Wettstreit oder doch eher eine Art herausfordernde Hommage, ist wohl eher die Frage … Beethoven war ja noch der junge Wilde, als er sein Quintett schrieb. Wenn überhaupt, glauben wir, dass Beethoven noch „eins drauf setzten“ wollte mit seinem Quintett. Viele Elemente erinnern an Mozarts Werk und sind dann eben doch ganz anders, eben typisch Beethoven, mit Witz, Ecken und Kanten und einem gehörigen Spritzer Rhythmus versehen!

Das zweite Werk ist ein „Jerusalem Mix“. Was erwartet den Zuhörer?

Glücksmann: Der israelische Komponist Avner Dorman ist durch die Straßen von Jerusalem gewandert und wollte alle Eindrücke, die er dort gesammelt hat, in seine Musik bringen. Und so wie Jerusalem ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Religionen ist, so enthält auch Avners Musik eben all das! Wir hören in seinen Sätzen armenische und türkische Tänze, das Klagen, Weinen und Beten an der Klagemauer … Wir wandern weiter zu einer ausgefallenen wunderbaren jüdischen Hochzeit, wo „die Gäste immer ausgelassener werden, je betrunkener sie sind …“, wie Avner es selbst über sein Stück schreibt. Und es kommt noch viel mehr in diesem unglaublichen Stück vor, was hier aber nicht verraten wird! Das sollen die Zuhörer gern selbst erleben!

Nach der Pause spielen Sie ein Quintett von Walter Gieseking, ein Komponist, dessen Name eher unbekannt ist. Was für eine Musik hat er geschrieben?

Glücksmann: Gieseking war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre ein berühmter Pianist, der in der Welt herumreiste und besonders bekannt war für die Interpretation von Debussy und Ravel. Er hat ein relativ kleines Oeuvre an Kammermusik hinterlassen. Sein Klavierquintett ist aber sein absoluter Geniestreich. Das Publikum wird eine Mischung erleben aus Debussy, Richard Strauss, Francis Poulenc und bestimmt noch einigen anderen Komponisten … Es ist ein romantischer wilder Ritt durch die spätromantische Musik und erinnert sehr oft an Filmmusik.

Sie und ihre Kollegen spielen in deutschen Orchestern. Welche Bedeutung hat das „Ensemble 4.1“ für Sie?

Glücksmann: Unser Ensemble, das in der nächsten Saison sein zehnjähriges Bestehen feiert, ist für jeden von uns quasi wie ein musikalisches Baby. In unseren Orchesterjobs spielen wir natürlich auch mit Freude und Hingabe, aber in unserem „Pianowindtet“ spielen und machen wir nur, worauf wir wirklich Lust haben. Das bedeutet, wir spielen Musik, die uns gefällt, entdecken gemeinsam unbekannte Werke, reisen zusammen und erleben fantastische Konzerte mit wunderbaren Menschen im Publikum, die gern mit uns auf diese musikalischen Entdeckungsreisen gehen.

Termin: Das Konzert findet am Dienstag, 9. August, 20 Uhr, im Oberstdorf-Haus statt. Karten gibt’s im Festivalbüro, Telefon 08322/959200-5, online www.oberstdorfer-musiksommer.de

Zur Person: Alexander Glücksmann begann im Alter von neun Jahren mit dem Klarinettenspiel. Nach dem Studium an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin war er Stipendiat der Herbert-von-Karajan-Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker. 2003 wurde er Solo-Klarinettist der Berliner Symphoniker. Als Mitglied des „Ensemble 4.1“ unternahm Alexander Glücksmann Konzertreisen nach Pakistan, Bulgarien und Algerien.

